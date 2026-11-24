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ジャマル・ムシアラを巡る問題がバイエルンを揺るがしている。金曜日、ホームでのケルン戦に際してカール＝ハインツ・ルンメニゲ氏が語った内容は、首脳陣の間でも波紋を広げたようだ。監査役会ではマックス・エーベル氏への不満が再び高まっているという。

『南ドイツ新聞』のフィリップ・シュナイダー記者が同紙のポッドキャスト「Und nun zum Sport」で伝えたところによると、ムシアラの神経疾患と、2025年に結ばれた非常に高額な契約延長を踏まえ、選手本人、代理人、家族と改めて話し合う必要があるという点ではクラブ首脳陣の意見は一致していた。しかし、ルンメニゲ氏の行動については、内部でまったく事前の協議がなかったという。

ルンメニゲ氏がSkyで見せた「冷静に計算された振る舞い」は、「バイエルン首脳陣の多くを本当に驚がくさせた」という。シュナイダー記者は『南ドイツ新聞』のポッドキャストで具体的な名前を挙げなかったが、ルンメニゲ氏の行動を特にマックス・エーベル氏に向けられたものと捉えている。

スポーツ担当取締役のエーベル氏は、ヴィンセント・コンパニ監督と同様、 公の場で常にムシアラを擁護してきた 。さらに、1年半前にはムシアラとの高額な契約延長を最終的に取りまとめた。『南ドイツ新聞』によれば、近ごろ苦境が続く攻撃的選手は、複雑な各種条項や「付随する取り決め」によって年に最大3000万ユーロを受け取る。シュナイダー記者によると、バイエルン側も当時、その内容を「実際には細部まで完全に把握していたわけではなかった」という。そのため、クラブがムシアラに支払う年間額は「さらに相当な額まで膨らむ」可能性がある。

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ムシアラに関するルンメニゲ氏の発言は、エーベル氏への攻撃でもあったのか？

ルンメニゲ氏は「まだ病気について何も知らなかった」2025年春の時点で、エーベル氏がまとめたムシアラの新契約に納得していなかったという。それでも最終的には監査役会の一員として「全面的に」承認した。月曜日のシュテルン誌の報道によれば、名誉会長のウリ・ヘーネス氏も同様だった。

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同誌によると、ムシアラの年俸が900万ユーロから2500万ユーロへと大幅に上がり、2200万ユーロの契約ボーナスも付いたことは、意思決定層で議論を呼んだ。エーベル氏には、代理人クリスティアン・シュミット氏らムシアラ側に主導権を握られたとの批判が向けられた。もともとエーベル氏を強く支持していたヘーネス氏も、これにいら立っていたという。一方、同誌の記事はシュミット氏を「冷徹で容赦がない」と評し、同氏が交渉した契約を選手側の視点から「傑作」と表現している。

そのため、『南ドイツ新聞』のシュナイダー記者は「ジャマル・ムシアラの話になると、カール＝ハインツ・ルンメニゲ氏は少なくとも一本の指を常にマックス・エーベル氏に向けている」と主張する。ルンメニゲ氏は金曜日の発言で、再びスポーツ担当取締役にも矛先を向け、「見てほしい。今また、この過ちを正そうとしているのは誰なのか。マックス・エーベル氏ではなく、またしても彼の上司たちだ」と示そうとしたという。『シュテルン』誌によれば、ヘーネス氏も同じように考えているようだ。

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1週間前の月曜日に開かれた定例の監査役会でも、エーベル氏は批判の的になったとされる。ヘーネス氏は、エーベル氏がムシアラの件で6カ月間何もしていないとして、声を荒らげる場面もあったという。エーベル氏が「継続的に何もしていない」と非難したとされる。

ルンメニゲ氏は8月末、監査役会でエーベル氏の契約を2029年まで延長する決議が行われた際にも、 唯一、明確に棄権していた 。スポーツ担当取締役を他の役員より厳しく評価していることを示し、エーベル氏の契約延長を一人で阻止しかけたほどだった。

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「マックスとの契約延長に『反対』票を投じるべきか、長い間考えた。棄権すると決めたのは会議の途中だった」と、ルンメニゲ氏は9月末に『アーベントツァイトゥング』紙の取材で説明し、「その判断は今も変わらない」と語った。

ウリ・ヘーネス氏も長くエーベル氏の契約延長に批判的で、5月のカップ戦決勝に際して語った「60対40」という発言は大きな波紋を呼んだ。しかし、エーベル氏はその後、特にヘーネス氏、ルンメニゲ氏、ヘルベルト・ハイナー会長に対して以前よりはるかに心を開き、バイエルン幹部への情報共有も大幅に改善したことで、契約延長に値すると評価された。

Getty Images

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バイエルン：ルンメニゲ氏はムシアラについて何を語ったのか？

金曜日、ルンメニゲ氏は、その数日前にウリ・ヘーネス氏とヤン＝クリスティアン・ドレーセン氏がムシアラの契約を見直す可能性について語った、すでにかなり踏み込んだ発言から、議論をさらにエスカレートさせた。同氏は、 ムシアラが欠神発作を伴う神経疾患により、かつての力を取り戻すことは非常に難しいだろうと主張した。

ルンメニゲ氏はSkyで「我々が把握していることからすると、残念ながら、彼がこのスタジアムで何度も見せたレベルに戻るのは難しいと思われる」と語った。また、こうした状況を踏まえ、ムシアラがこの期間の減俸を受け入れることを、クラブが意思表示として望んでいると、ほぼ明確に認めた。「選手本人、家族、そして何より代理人と話さなければならない。失礼ながら、そうでなければこうした金額を支払うことはもはやできない」と述べた。

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その少し後、エーベル氏は間接的にこの見方に反論した。1.FCケルンとの1-1の試合後、同氏は「心配するのは当然だ。特に、起きたことを考えれば」と説明。「だが、我々は練習で彼を見ているし、あらゆる困難を抱えながら、この16カ月か17カ月をどう乗り越えてきたかも見ている」と続けた。

さらにエーベル氏は「そうしたことはどれも、あの若者を好調な状態に乗せるようなものではない。我々は彼を見て、彼の話を聞き、彼の様子を感じる中で、再びあのレベルに戻れると確信している」と語り、ルンメニゲ氏らに間接的に反論した。「スポーツ部門の我々は、違う確信を持っている」からだ。