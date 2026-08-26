VfBシュツットガルトとのカップ戦決勝を数時間後に控え、その試合は結果的にFCバイエルン・ミュンヘンにとって2020年以来で最も成功した1年を締めくくるものとなったが、ドイツ記録王者には突如として一つの話題しかなくなっていた。いつものように持論を強く打ち出す『シュピーゲル』でのインタビューで、ウリ・ヘーネスは2024年初頭に就任したスポーツ担当取締役の仕事に「疑念」を示した。2027年まで残っていたマックス・エベルの契約延長の可能性は「60対40」だというものだった。

こうした場面こそが、クラブの総帥が今なおFCBでどれほどの力を持っているかを浮き彫りにしている。しかも、それは正式に現場業務から「退いた」後も変わっていない。人間的に見て疑問の残るヘーネスのこの一手は、エベルにも目に見えて傷跡を残さずにはいなかった。それでも、勝利した決勝後の彼は自らブラックユーモアを交え、その後は本音がにじむ堂々たる振る舞いを見せた。「自分の皮膚は厚くなった」と強調し、注目すべき反応を返した。またしても、である。ここ数週間、数カ月がそうだったように。火曜日に2029年までの契約延長に至るその時まで。

エベルははっきりと分かる成長を遂げてきた。彼がこの仕事を知り、理解していることは、すでにグラッドバッハやライプツィヒでの仕事ぶりから明らかだった。ただし、ゼーベナー・シュトラーセでは時計の進み方が違うのは周知の通りだ。日々の業務に加え、ヘーネスと元経営トップのカール＝ハインツ・ルンメニゲという強大な監査役会を満足させることもまた求められる。そして何より、ヘーネスを満足させなければならない。

そのヘーネスは、約1年前には『ドッペルパス』でエベルについて、甘すぎる、利己的すぎる、そして苦労して稼いだ金の使い方が浪費的すぎると語っていた人物だった。だが風向きはすでに変わっていた。ヘーネス自身がテーゲルンゼーでのプレシーズン始動時にそれをにおわせ、カップ戦決勝の際の自身の発言についてエベル本人に直接謝罪までしたうえ、さらにその2カ月後には今後も一緒に仕事をする可能性を「100パーセント」に引き上げていた。

そして実際にそうなったのは、エベルが最近の働きで十分に勝ち取ったものだ。ヘーネスからもかけられていた甚大なプレッシャーに耐え抜いただけではない。52歳の彼は、そして結局のところこの役職で最も重要なのはそこだが、完璧な監督人事があれば最大限の成功を見込める陣容を作り上げた。とりわけ、複雑な条件と上層部からの厳格な指示があったにもかかわらず、ナタニエル・ブラウンとイスマエル・サイバリの加入によって、チームは層の厚さと質の両面でさらに大きく強化された。

繰り返された批判：マックス・エベルはいかにしてFCバイエルンで新たな評価を勝ち取ったのか

この2人の新戦力について、エベルはヘーネスの意向に沿う形で早い段階から話を具体化させながらも、価格設定に関してはなお慎重さを失わなかった。最近『シュポルト・ビルト』が報じたところによれば、カップ戦決勝後には74歳のヘーネスとルンメニゲへの接近も強めたという。それ以前、両クラブ首脳は定期的な意思疎通の不足を感じていたという。その不足は、たとえばトーマス・ミュラーへの対応にも過去に表れていた。エベルはベテランの去就判断を多かれ少なかれ本人に委ねたが、その後でヘーネスが公の場で正反対のことを主張した。あるいは、エベルがレロイ・ザネについて早期の契約延長を予告しながら、最終的にはそのドイツ代表選手をフリーで去らせることになった時もそうだった。

もちろん、エベルの評価が変わるまでの道のりが険しかったこともまた事実だ。周知のように、ヴァンサン・コンパニはエベル率いるバイエルン首脳陣にとって1番手でも2番手でも、ましてや3番手でもなかった。首脳陣は数週間前に決めていた決別を覆し、トーマス・トゥヘルを再び引き留めようとさえしていた。

ただ、ベルギー人指揮官を常に候補に入れていたのもエベルであり、相次ぐ断りを受けた末に最終的に押し切ったのも彼だった。少なくともその点については、ヘーネスも昨年末の時点で認めていた。「その功績はマックス・エベルにある。彼が最初にわれわれの間でヴァンサンの名前を挙げ、そして実際に連れてきた」とヘーネスは語っていたが、そのうえで5月には改めて、そもそもエベルは先にトゥヘルを呼び戻そうとしていたのだと強調していた。

昨夏の目玉補強だったルイス・ディアスについても、運に恵まれた部分はあった。その前にミュンヘンはフロリアン・ヴィルツの獲得競争に敗れ、ニコ・ウィリアムズ、シャビ・シモンズ、クリストファー・ヌクンクといった代替案も実現不能だったか、あるいは監査役会に却下されていた。だが、ここでも主導権を握って大当たりを引き当てたのは再びエベルだった。年齢と移籍金を合わせたパッケージを批判していた向きも、すでに沈黙している。

ニコラス・ジャクソンを高額の費用でレンタル獲得した決断は、確かに誤りだった。ただ、この取引の前にはヘーネスによるレンタル指令もあった。おそらく、負傷がちなキングスレイ・コマンがすでに2500万ユーロでサウジアラビアにたたき売られた後に下されたものだろう。それにもかかわらず、攻撃陣はなお層の厚さという面でどうしても補強が必要だった。

不要で割高なジョアン・パリーニャの獲得は、エベルの到着前からすでに動き始めており、1年前に破談となった移籍の後で選手には約束まで与えられていた。それでもエーベルトはベンフィカ・リスボンへの移籍によってこの状況から最大限のものを引き出している。ブライアン・サラゴサについても満足のいく解決策が見えており、そうなれば彼が求めてきた給与削減の次の段階も達成されることになる。

最終的にこの夏には、ダニエル・ペレツとアレクサンダー・ニューベルも、昨年のマティス・テルやアダム・アズヌーと同様に、相応の金額で売却された。一方で、ミュラーに続いて高給取りのレオン・ゴレツカとラファエル・ゲレイロも契約満了によって給与リストから姿を消した。

また、エベルがジャマル・ムシアラ、アルフォンソ・デイヴィス、ダヨ・ウパメカノとの高額な契約延長で譲歩しすぎたという批判も、妥当なのは一部にとどまる。最後のウパメカノは前季に絶対的ワールドクラスへ向けて大きな一歩を踏み出した一方で、ムシアラとデイヴィスについては、そのパフォーマンスから見ても、2人があのような身体的な不調に苦しむことになるとは予測できなかった。

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上からの統制？ マックス・エベルはFCバイエルンで権限を失う見通しか

このように、不良資産の整理や陣容編成における正しい、あるいは納得可能な判断がある一方で、ヘーネスを中心とする強大な意思決定機関がエベルに問題を抱えていた、そして近いうちに再び抱える可能性もあるというテーマが繰り返し浮上している。

ミュンヘンでは小さなスポーツ面での危機が重大な結果を招き得ることは周知の通りだ。エベルがキャンパスで権限を失う見込みだとされ、マルクス・ヴァインツィールのような側近たちも去らねばならなかった、あるいはニルス・シュマットケのケースでは今後去らねばならないという点も、後味の悪さを残す。さらに、『アーベントツァイトゥング』によれば、この夏に新たな移籍委員会が導入され、常にエベルと意見交換をしているという話も同様だ。

その機関の監視の手とヘーネスの鋭い舌は、今後数年もエベルにつきまとうだろう。だが彼は今や、本来の仕事をおろそかにせず、移籍市場への感覚も失わないまま、それに対処する術をますます身につけている。新契約はその当然の報酬だ。

FCバイエルン・ミュンヘンのマックス・エベル：加入選手一覧