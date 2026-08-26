VfBシュトゥットガルトとのカップ戦決勝を数時間後に控え、その試合が最終的に2020年以来でFCバイエルン・ミュンヘンにとって最も成功した1年を締めくくることになった中、ドイツのレコードマイスターには突如として一つの話題しかなくなっていた。 いつものように持論を強く打ち出す『シュピーゲル』のインタビューで、ウリ・ヘーネスは2024年初頭に就任したスポーツ担当取締役の仕事に「疑念」を示した。2027年まで残るマックス・エーベルの契約延長の可能性は「60対40」だという。

こうした登場ぶりこそが、クラブの後見人的存在であるヘーネスが今なおFCBでどれほどの力を持っているかを浮き彫りにしている。しかも、公式に現場業務から「退いた」後もなお、だ。 人間的に見て疑問の残るヘーネスのこの仕掛けは、目に見えてエーベルにも傷跡を残した。それでも、彼は勝利した決勝後に自らブラックユーモアを交えて振る舞い、その後は誠実かつ堂々とした姿を見せた。 「自分の皮膚は厚くなった」と強調し、またしても注目すべき反応を示した。ここ数週間、ここ数カ月と同じように。 そして火曜日、2029年までの契約延長に至るまでだ。

エーベルは明確に見て取れる成長を遂げてきた。この世界を知り、理解していることは、すでにグラードバッハやライプツィヒでの仕事でもはっきり示されていた。だが、ゼーベナー・シュトラーセでは時計の進み方が違うのは周知の通りだ。日々の業務に加え、ヘーネスと元取締役会会長カール＝ハインツ・ルンメニゲという強大な監査役会を満足させることも求められる。だが何よりまず、ヘーネスを満足させなければならない。

そのヘーネスは、 およそ1年前に『ドッペルパス』でエーベルを、甘すぎる、利己的すぎる、そして苦労して稼いだ金の使い方が浪費的すぎると評していた人物だ。だが風向きは今や変わった。ヘーネス本人がテーゲルンゼーでの準備開始時点ですでにそれをにおわせ、さらにはカップ戦決勝の際の発言についてエーベル本人に直接謝罪までしていた。そしてわずか2カ月後には、今後も共に働く可能性を「100パーセント」にまで引き上げた。

実際に今回そうなったのは、エーベルが近年の働きによって十分に勝ち取った結果だ。ヘーネスからも加えられていた強大なプレッシャーに耐え抜いただけではない。52歳の彼は――そしてその役職において結局これが最も重要なのだが――完璧な監督人選さえあれば最大限の成功を期待できる陣容を組み上げた。とりわけ、難しい条件と上層部からの厳格な指示があったにもかかわらず、ネイサニエル・ブラウンとイスマエル・サイバリの加入によって、チームは層と質の両面でさらに大きく強化された。

繰り返される批判：マックス・エーベルはいかにしてFCバイエルンで新たな立場を勝ち取ったのか

この両新戦力について、エーベルはヘーネスの意向に沿う形で早い段階から話をまとめながらも、価格設定に関してはなお繊細さを失わなかった。最近『シュポルト・ビルト』が報じたところによれば、 彼はカップ戦決勝後、74歳のヘーネスとルンメニゲへの接近も強めたという。それ以前、クラブのこの2人の大物は定期的な意思疎通が欠けていると感じていた。そうした意思疎通不足は、たとえばトーマス・ミュラーへの対応でも過去に表面化していた。エーベルはこのベテランに残留の可否を多かれ少なかれ自分で決めさせていたが、 その後にヘーネスが公の場で反対のことを主張した。あるいは、レロイ・サネについて 早期の契約延長を発表しながら、最終的にはそのドイツ代表をフリーで去らせることになった件もそうだ。

もちろん、エーベルの立場が変化するまでの道のりが険しかったことも、事実の一部ではある。周知の通り、ヴァンサン・コンパニはエーベル率いるバイエルン首脳陣にとって1番目でも2番目でも、ましてや3番目の選択肢でもなかった。首脳陣は、数週間前に決めていた別離にもかかわらず、トーマス・トゥヘルにもう一度残留を説得しようとさえしていた。

だが一方で、ベルギー人指揮官を常に候補に入れていたのもエーベルであり、相次ぐ断りを受けた末に最終的に押し切ったのも彼だった。 少なくともその点については、ヘーネスも昨年末の時点ですでに彼の功績を認めていた。「その評価はマックス・エーベルに与えられるべきだ。彼が最初にヴァンサンの名前をうちで話題にし、そして実際に連れてきた」とヘーネスは語っていたが、その一方で5月にはあらためて、 エーベルは本当はその前にトゥヘルを呼び戻そうとしていたのだと強調していた。

昨夏の目玉補強だったルイス・ディアスについても、運の要素はあった。それ以前にミュンヘンはフロリアン・ヴィルツの獲得競争に敗れ、ニコ・ウィリアムズ、シャビ・シモンズ、クリストファー・エンクンクといった代替案も実現不可能だったか、あるいは監査役会に却下されていた。だが、ここでも主導権を握り、大当たりを引き当てたのはやはりエーベルだった。年齢と移籍金の総合条件を批判していた向きも、今ではとっくに沈黙している。

ニコラス・ジャクソンを途方もない金額のレンタル料で獲得する決断は、たしかに誤りだった。 ただ、この取引の前にはヘーネスによるレンタル獲得の指令もあった。おそらくそれが出されたのは、負傷しがちなキングスレイ・コマンがすでに2500万ユーロでサウジアラビアにたたき売られた後だったのだろう。しかも攻撃陣は、なお層の強化をどうしても必要としていた。

不要で割高なジョアン・パリーニャの獲得は、エーベル就任前からすでに進められていたもので、1年前に破談となった移籍の後、彼には約束が与えられていた。 それでも、エーベルトはベンフィカ・リスボンへの移籍が迫るこの状況から最大限のものを引き出している。ブライアン・サラゴサについても、 満足のいく解決策が見えており、彼が求めていた給与削減に向けた次の段階もこれで達成されることになる。

さらにこの夏には、ダニエル・ペレツとアレクサンダー・ニューベルも、昨年のマティス・テルやアダム・アズヌーと同様に、相応の金額で売却された。一方で、ミュラーに続いて高給取りのレオン・ゴレツカとラファエル・ゲレイロも契約満了により給与リストから外れた。

また、ジャマル・ムシアラ、アルフォンソ・デイヴィス、ダヨ・ウパメカノの高額な契約延長において、エーベルが譲歩しすぎたという批判も、正当なのは一部にとどまる。最後の1人は前季に絶対的ワールドクラスへ向けて大きな一歩を踏み出していた一方で、ムシアラとデイヴィスについては、 2人がそのような身体的な不調に苦しむことになるとは、当時の状態からはもちろん予見できなかった。

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上層部による管理？ マックス・エーベルはFCバイエルンで権限を失う見通し

こうして見れば、過去の負の遺産の整理と、陣容構築における適切もしくは理解可能な決断がある一方で、ヘーネスを中心とする強大な委員会がエーベルに問題意識を抱いていた、そして近いうちに再び抱く可能性もあるという、繰り返されるテーマが対置されていることになる。

周知の通り、ミュンヘンでは小さなスポーツ面での危機が深刻な結果を招きうる。 伝えられるところによれば、エーベルはキャンパスでの権限を失うことになる見込みで、マルクス・ヴァインツィールのような側近たちも職を辞さなければならなかったか、あるいはニルス・シュマットケのケースのようにこれから去る必要があるという点も、後味の悪さを残す。同様に、今夏に新たな移籍委員会が導入されたとされる点もそうだ。『アーベントツァイトゥング』によれば、それは常にエーベルと連絡を取り合っているという。

委員会の監視する手とヘーネスの鋭い舌は、今後数年もエーベルにつきまとうだろう。だが彼は今や、本来の仕事をおろそかにせず、移籍市場への勘を失うことなく、それに対処する術をますます身につけている。今回の新契約は、その正当な報酬だ。

FCバイエルン・ミュンヘンのマックス・エーベル体制：加入選手一覧