VfBシュツットガルトとのカップ決勝を数時間後に控え、結果的にそれが2020年以来となるFCバイエルン・ミュンヘンの最も成功した1年を締めくくることになった中、ドイツのレコードマイスターには突如として一つの話題しかなくなった。 いつものように持論を強く打ち出す『シュピーゲル』のインタビューで、ウリ・ヘーネスが2024年初頭に就任したスポーツ担当取締役の仕事に「疑念」を示したのだ。2027年まで残るマックス・エーベルの契約延長の可能性は「60対40」だという。

こうした振る舞いこそが、クラブの後見人的存在であるヘーネスが今なおFCバイエルンでどれほどの権力を持っているかを際立たせている。しかも、公式に現場業務から「退いた」後もなお、だ。 人間的に見て疑問の残るヘーネスのこの一撃は、エーベルにも目に見えて傷を残した。それでも彼は、勝利した決勝後に自らブラックユーモアを交え、その後は誠実かつ落ち着いた振る舞いを見せた。「自分の皮は厚くなった」と強調し、またしても注目すべき反応を示した。ここ数週間、ここ数カ月そうであったように。 火曜日に2029年までの契約延長を結ぶ、その時まで。

エーベルは明確に見て取れる成長を遂げてきた。この世界を知り、理解していることは、すでにボルシアMGとライプツィヒでの仕事でもはっきりしていた。ただし、ゼーベナー・シュトラーセでは時計の進み方が違うことで知られている。日々の業務に加え、ヘーネスと元取締役会長カール＝ハインツ・ルンメニゲという強大な監査役会を満足させることも必要だからだ。だが何よりもまず、ヘーネスを満足させなければならない。

そのヘーネスこそ、 約1年前には『ドッペルパス』でエーベルを、甘すぎる、利己的だ、そして苦労して稼いだ金の使い方が浪費的だと評していた人物だ。しかし状況は今や一変した。ヘーネス本人がテーゲルンゼーでの準備開始時点ですでにそれをにおわせ、カップ決勝の際の自身の発言についてエーベル本人に謝罪までし、さらにそのわずか2カ月後には今後も一緒にやっていく可能性を「100パーセント」に引き上げた。

実際にそうなったのは、エーベルがここ最近の働きで十分にそれに値するものを示したからだ。ヘーネスからも加えられていた巨大なプレッシャーに耐えただけではない。52歳の彼は、そして彼の職務において結局のところ最も重要なのはそこだが、完璧な監督選びが加われば最大限の成功を見込める陣容を組み上げた。しかも、複雑な条件や上層部からの厳格な指示があったにもかかわらず、チームはナタニエル・ブラウンとイスマエル・サイバリの獲得によって、層の厚さと質の両面でさらに大きく強化された。

繰り返された批判：マックス・エーベルはいかにしてFCバイエルンで新たな立場を築いたのか

この2人の新戦力について、エーベルはヘーネスの意向に沿う形で早い段階から話をまとめつつ、それでも価格政策に関しては繊細さを失わなかった。『シュポルト・ビルト』が最近報じたところによると、 彼はカップ決勝後、74歳のヘーネスとルンメニゲにより積極的に接近したという。クラブの2人の大物は、それ以前には定期的な意思疎通が足りないと感じていたようだ。その不足は、たとえばトーマス・ミュラーへの対応でも過去に表れていた。エーベルはこのベテランに残留の可否を多かれ少なかれ本人に委ねていたが、 その後でヘーネスが公にそれと逆のことを主張した。あるいは、レロイ・サネについて 近いうちの契約延長を発表しておきながら、結局はこのドイツ代表選手をフリーで退団させざるを得なかった件もそうだ。

もちろん、エーベルの立場が変わるまでの道のりが険しかったこともまた事実だ。周知の通り、ヴァンサン・コンパニはエーベル周辺のバイエルン首脳陣にとって第1候補でも第2候補でも、まして第3候補でもなかった。首脳陣は、数週間前に決めた決別方針のあとでさえ、トーマス・トゥヘルに残留を再考させようとしていたほどだった。

だが一方で、常にこのベルギー人を候補に入れていたのもエーベルであり、相次ぐ断りの末に最終的にそれを実現させたのも彼だった。 少なくともその点については、ヘーネスも昨年末の時点ですでに彼の功績を認めていた。「その評価はマックス・エーベルに向けられるべきだ。彼がまずヴァンサンの名前をうちで議題に上げ、その後で実際に連れてきた」とヘーネスは語っていたが、その一方で5月にはあらためて、 本来エーベルは先にトゥヘルを呼び戻そうとしていたのだと強調していた。

昨夏の目玉補強だったルイス・ディアスについても、ある程度の幸運はあった。それ以前にミュンヘンはフロリアン・ヴィルツの争奪戦で敗れ、ニコ・ウィリアムズ、シャビ・シモンズ、クリストファー・エンクンクといった代替案も実現不可能だったか、あるいは監査役会に却下されていた。だが、ここでも主導権を握り、会心の一手を決めたのはエーベルだった。年齢と移籍金の総合評価を問題視していた批判派は、もはや沈黙している。

ニコラス・ジャクソンを法外なレンタル料で獲得するという決断は、確かに誤りだった。 ただ、その取引に先立ってはヘーネスからのローン獲得指令もあった。おそらく、負傷しがちなキングスレイ・コマンがすでに2500万ユーロでサウジアラビアに安売りされた後に出されたものだろう。にもかかわらず、攻撃陣はどうしても層を厚くする必要があった。

ジョアン・パリーニャの不要かつ割高な補強は、エーベルの到着前から進められていたもので、1年前に破談となった移籍のあと、彼には約束が与えられていた。 それでもエーベルトは、ベンフィカ・リスボンへの移籍でこの状況から最大限を引き出している。ブライアン・サラゴサについても、 満足のいく解決策が見えており、彼が求めていた給与削減に向けた次の段階が達成されることになりそうだ。

最終的にこの夏には、ダニエル・ペレツとアレクサンダー・ニューベルも、前年のマティス・テルやアダム・アズヌーと同様に、まずまずの金額で売却された。一方で、ミュラーに続いて高給取りのレオン・ゴレツカとラファエル・ゲレイロも契約満了により給与リストから消えた。

また、ジャマル・ムシアラ、アルフォンソ・デイビス、ダヨ・ウパメカノとの高額な契約延長に際し、エーベルが譲歩しすぎたという批判も、正当化されるのは一部にとどまる。最後の1人は前季に絶対的ワールドクラスへの大きな一歩を踏み出した一方で、ムシアラとデイビスについては、そのパフォーマンスからしても、 2人がこのような身体的な不調に苦しむことになるとは当然見通せなかった。

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上からの統制か？ マックス・エーベルはFCバイエルンで権限を失う見通し

こうしてみると、不良資産の整理や陣容構築における適切、あるいは理解可能な判断に対し、ヘーネスを中心とする強力な委員会がエーベルに問題を抱えていた、そして近いうちにまた抱える可能性もあるという繰り返されるテーマが対置されている。

ミュンヘンでは、小さなスポーツ面での危機でも深刻な結果を招き得ることは周知の通りだ。 エーベルが伝えられるところではキャンパスでの権限を失う見込みであり、マルクス・ヴァインツィールのような側近たちも辞任を余儀なくされた、あるいはニルス・シュマットケのケースでは今後去らなければならないとされていることも、後味の悪さを残す。同様に、夏に新たな移籍委員会が導入されたとされる点もそうだ。『アーベントツァイトゥング』によれば、その委員会は常にエーベルと意思疎通を図っているという。

この委員会の監視の手とヘーネスの辛辣な舌は、今後数年もエーベルにつきまとうだろう。それでも彼は今や、本来の仕事をおろそかにすることなく、そして移籍市場への感覚を失うことなく、それに対処する術をますます心得ている。新契約はその当然の報酬だ。

FCバイエルン・ミュンヘンのマックス・エーベル：加入選手一覧