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新シーズンのRBライプツィヒは苦戦が続いているが、アントニオ・ヌサは数少ない安定した選手の一人だ。その活躍が他クラブの関心を呼んでいる。バイエルンも依然として高く評価しているという。

『ビルト』によると、スポーツ担当取締役のマックス・エーベルは今も、ヌサがドイツ最多優勝クラブのユニフォームを着ることを望んでいる。ノルウェー代表選手は昨夏にもバイエルンの獲得候補に挙がっていた。バイエルンが左ウイングでルイス・ディアスと競う選手の獲得を検討していたためだ。

しかし結局、アンソニー・ゴードンの獲得を見送った後（同選手はFCバルセロナへ移籍）、加入したのは中央でプレーする攻撃的選手、イスマエル・サイバリだった。一方、左サイドではアルフォンソ・デイヴィスがディアスの控えに位置づけられ、もう一人のチーム内の選択肢だったアリヨン・イブラヒモビッチはレンタルでFCアウクスブルクへ移籍した。ディアスが現在、軽度の筋束断裂で離脱しているため、デイヴィスはひとまず、かつての主戦場だった攻撃的なポジションに戻った。左サイドバックではナサニエル・ブラウンかヨシプ・スタニシッチがプレーしている。

ただ、土曜日に行われるマインツとのアウェー戦を前に、デイヴィスの出場も不透明になっている。アーロン・ダンクス監督によれば、バイエルンはデイヴィスについて「慎重」でなければならないという。

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デイヴィスが負傷しやすいこともあり、来夏のバイエルンの補強優先リストでは、左ウイングの獲得が最上位に置かれているという。最近、『スカイ』と『ビルト』は、FCポルトのオスカル・ピエトゥシェフスキが有力な選択肢で、すでに話し合いも行われたと報じた。エーベルはこの18歳も高く評価しているという。

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ただし、獲得には多額の費用がかかる。ピエトゥシェフスキとポルトの契約には、6000万ユーロという高額の契約解除条項がある。『ビルト』によると、バイエルンにはこのポジションで、ポーランド人選手のピエトゥシェフスキとヌサのほかにも候補がいる。リヴァプールFCのリオ・ングモハとボーンマスのエリ・ジュニオール・クルピだ。

アーセナルFCは今冬にもアントニオ・ヌサを獲得するのか？

一方、ヌサについては、イギリスの『ザ・サン』によると、アーセナルFCが今冬にも獲得に動く可能性がある。ヌサを「集中的に」スカウトし、高く評価したという。アーセナルは約5400万ユーロの移籍金で獲得できると楽観視しているという。ただし、RBライプツィヒが最も安定したプレーを見せている攻撃的選手を冬に手放すことに、関心を示すとは考えにくい。ましてや6000万ユーロ未満ではなおさらだ。

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21歳のヌサは2024年夏、2100万ユーロでクラブ・ブルージュからライプツィヒに加入し、そこで目覚ましい成長を遂げた。公式戦85試合で、現時点で16ゴール18アシストを記録している。今季のブンデスリーガだけでも8試合で4ゴール6アシストを挙げ、昨季の数字（ブンデスリーガ31試合で4ゴール3アシスト）をすでに上回っている。