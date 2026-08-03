「サシャ、ブライアン、ジョアンの3選手については、われわれは放出に非常にオープンです」と、スポーツ担当取締役のマックス・エーベルは先週の記者会見で語り、さらに「この3人にFCバイエルンでの将来はない」と付け加えた。FCバイエルンの本気度は、公式サイトの登録メンバー一覧を見れば明らかだ。そこでは、この3人はトップチームのメンバーとしてすら掲載されていない。

この3人への対応について問われた指揮官ヴァンサン・コンパニは、月曜日の済州SK FC戦前の記者会見で「クラブが選手たちに対して明確にコミュニケーションを取っているのは前向きなことだと考えている。元選手として、私自身もそうあってほしかった。クラブが明確な立場を示したことで、われわれ全員が同じ方向を向けている」と答えた。









一方でコンパニは、パリーニャ、ボエイ、サラゴサに「敬意を持って接する」よう求めた。パリーニャとボエイは現在、ミュンヘンとともにアジアツアーに参加しており、サラゴサは膝の炎症からの復帰に向けて調整を進めている。「今後も彼らと一緒に取り組んでいく」とコンパニは語り、驚きの展開を完全には否定しなかった。「移籍期間終了までは明確な立場がある。そしてその後、どうなるか見ていくことになる」

マックス・エーベル「すでに動きはある」

現時点では、関心を示しているとされるクラブに関する断片的なうわさはいくつか出回っているものの、具体的な移籍が近づいているようには見えない。「8月のどこかの時点で、各チームが自分たちの陣容を見直すことになるだろう。欧州大会出場を決めて成功を収めたからかもしれないし、あるいは負傷者が出たからかもしれない」と、エーベルは日曜日に語った。「そこはある程度待つことになるが、すでに動きはある」

昨季、この3人は全員が他クラブへレンタル移籍していた。パリーニャはトッテナム・ホットスパー、サラゴサはASローマ、そしてボエイはガラタサライ・イスタンブールでプレーしていた。