マックス・エーベルの強い意向にもかかわらず、バイエルン・ミュンヘンの売却候補に驚きの方針転換か？

The Athleticの情報によると、プレミアリーグのクラブがこのポルトガル人選手の獲得に向けた交渉を再開したという。さらに、アストン・ビラは合意に達できるとの自信も抱いているようだ。

スポーツ担当取締役のマックス・エーベルが先週、現ヨーロッパリーグ王者との交渉は決裂したと説明し、ジョアン・パリーニャのニューカッスル・ユナイテッド移籍を示す兆候がここ最近強まっていたことを踏まえると、これはかなり驚きの展開だ。

「アストン・ビラがジョアンについて我々に接触してきたと報じられていた。それは事実だ。ただ、アストン・ビラとは合意には至らないだろう。それはうまくいかない。なぜなら、我々は相手に押しつけられた条件を受け入れなければならない状況にはないからだ」とエーベルは語った。報道によれば、イングランド側はそれ以前にミュンヘンへ買い取りオプション付きのレンタル提案を行っていたという。一方で、ドイツ記録王者は即時の完全移籍を求めていたと伝えられている。

バイエルン・ミュンヘン：ジョアン・パリーニャは再びレンタル移籍となるのか？

Athleticによると、それでもアストン・ビラはレンタル移籍を成立させられると引き続き確信しているという。土曜日、RBライプツィヒとのテストマッチ後、エーベルもレンタル移籍の可能性をもはや完全には否定しなかった。「今は特定のことを担保するためのさまざまな方法がある。たとえばレンタルで、相手が高額なレンタル料を支払う用意があると言うなら、それも受け入れなければならないだろう」

この方針転換で同様に驚きなのは、バイエルンがライプツィヒ戦の前後ですでに具体的な引き取り手候補と交渉していたとみられる点だ。エーベルは、テレコム・カップのメンバーからパリーニャを外した理由を問われ、こう説明した。「交渉がある。そして移籍が起こり得る交渉もある。だから今日はリスクを負いたくなかった」。同時に、彼は「長引くプロセス」になるとも予想した。ただ、The Athleticの報道によれば、ニューカッスルはレースから脱落したようだ。マグパイズによるこの守備的MF獲得の試みは不調に終わっており、合意の可能性は低いという。

一方で、ポルトガル紙A Bolaは、ベンフィカ・リスボンがパリーニャと4年契約で合意したと報じている。さらに、1500万ユーロに加え、出来高として最大500万ユーロのオファーがゼーベナー通りに届いたという。ポルトガル勢によるパリーニャへの関心は以前からうわさされていたが、本人はプレミアリーグ復帰を望んでいるとされる。

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バイエルン・ミュンヘン：ほかに退団しなければならない選手は？

パリーニャは、前年夏に破談となった移籍の後、2024年に1年遅れで、当時の指揮官トーマス・トゥヘルの希望によってフラムから5000万ユーロでミュンヘンへ加入したが、期待には応えられなかった。昨季、この31歳の守備的MFはトッテナム・ホットスパーでレンタルとしてプレーしたが、完全移籍は成立しなかった。そのためには、ミュンヘン側は約2500万ユーロを求めている。

2028年まで契約を残しているにもかかわらず、ヴァンサン・コンパニの構想にはもはや含まれていない。これはサシャ・ボエとブライアン・サラゴサについても同様で、両選手もまたクラブを去ることがぜひとも求められている。「まだ2週間半近くある」とエーベルは強調した。「我々は最初から、内部にも外部にも、状況がどうなっているかを非常に明確に伝えてきた。こうした決断を下し、こうした知らせを伝えるのは決して簡単ではないが、それもまたビジネスの一部だ」