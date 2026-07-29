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MICHAEL OLISE FRANCEGetty Images
Nino Duit

翻訳者：

マックス・エーベルが明かす：バイエルンはW杯期間中、マイケル・オリーセに特別なオファーを提示していた

ブンデスリーガ
マイケル・オリーセ

バイエルンのスポーツ担当取締役マックス・エベルルが、マイケル・オリーズをめぐる続く移籍のうわさについて自身の見解を示し、ここ数週間におけるその卓越した才能とのやり取りについて語った。

エベル氏は水曜日のメディア対応で、W杯期間中にオリーズと「何度も」連絡を取っていたことを明かし、すぐに具体的なエピソードを2つ披露した。「彼は私に、マヌ・コネとのすてきな写真を送ってくれた。彼は私が当時グラードバッハに連れてきた選手で、2人がロッカールームで肩を組んで立っていたんだ」とエベル氏は語った。オリーズとコネ（現在はASローマでプレー）はフランス代表の一員としてW杯準決勝に進出したが、そこで後の世界王者スペインに敗れた。

一方でエベル氏は、オリーズに背番号変更も打診していたという。「彼に『W杯の時と同じ11番が欲しいか』と聞いた。すると彼は『いや、17番をそのまま着け続けたい』と言った」

フランス代表では現在オリーズが11番を着けているが、FCバイエルンでは昨季、この番号はレンタル加入のニコラス・ジャクソンのものだった。ジャクソンの退団とオリーズの辞退を受け、11番は今夏新加入のナサニエル・ブラウンのものとなり、そのブラウンは水曜日に正式発表された。

オリーズのうわさにうんざりのエベル氏「今はほっとしている」

オリーズとエベル氏がマヌ・コネや背番号についてやり取りする一方で、サッカー界では24歳の傑出したタレントがFCバイエルンからレアル・マドリーへ移籍する可能性が議論されていた。両クラブが繰り返し否定していたにもかかわらず、うわさは勢いよく広がり続けた。

「W杯の最中だったし、バイエルン・ミュンヘンとレアル・マドリーは世界でも屈指のビッグクラブだ。クリックが稼げるのは理解できる」とエベル氏は述べた。「ただ、これがどんどん一人歩きしていくうちに、いつしかうんざりするものになった。レアル・マドリーも我々も、まったく事実無根だとはっきり示していたのにね。今は、この話題ができればほぼ消えてくれることを願っているし、そうなればうれしい」 遅くとも、レアル・マドリーがRBライプツィヒのヤン・ディオマンデ獲得を目指していることで、このうわさは終息するはずだ。

オリーズは現在、W杯後の休暇を延長して過ごしており、アジア遠征（8月1日から8日まで）の後にチーム練習へ合流する予定だ。

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