エベル氏は水曜日のメディア対応で、W杯期間中にオリーズと「何度も」連絡を取っていたことを明かし、すぐに具体的なエピソードを2つ披露した。「彼は私に、マヌ・コネとのすてきな写真を送ってくれた。彼は私が当時グラードバッハに連れてきた選手で、2人がロッカールームで肩を組んで立っていたんだ」とエベル氏は語った。オリーズとコネ（現在はASローマでプレー）はフランス代表の一員としてW杯準決勝に進出したが、そこで後の世界王者スペインに敗れた。

一方でエベル氏は、オリーズに背番号変更も打診していたという。「彼に『W杯の時と同じ11番が欲しいか』と聞いた。すると彼は『いや、17番をそのまま着け続けたい』と言った」

フランス代表では現在オリーズが11番を着けているが、FCバイエルンでは昨季、この番号はレンタル加入のニコラス・ジャクソンのものだった。ジャクソンの退団とオリーズの辞退を受け、11番は今夏新加入のナサニエル・ブラウンのものとなり、そのブラウンは水曜日に正式発表された。

オリーズのうわさにうんざりのエベル氏「今はほっとしている」

オリーズとエベル氏がマヌ・コネや背番号についてやり取りする一方で、サッカー界では24歳の傑出したタレントがFCバイエルンからレアル・マドリーへ移籍する可能性が議論されていた。両クラブが繰り返し否定していたにもかかわらず、うわさは勢いよく広がり続けた。

「W杯の最中だったし、バイエルン・ミュンヘンとレアル・マドリーは世界でも屈指のビッグクラブだ。クリックが稼げるのは理解できる」とエベル氏は述べた。「ただ、これがどんどん一人歩きしていくうちに、いつしかうんざりするものになった。レアル・マドリーも我々も、まったく事実無根だとはっきり示していたのにね。今は、この話題ができればほぼ消えてくれることを願っているし、そうなればうれしい」 遅くとも、レアル・マドリーがRBライプツィヒのヤン・ディオマンデ獲得を目指していることで、このうわさは終息するはずだ。

オリーズは現在、W杯後の休暇を延長して過ごしており、アジア遠征（8月1日から8日まで）の後にチーム練習へ合流する予定だ。