エーベルは水曜日のメディア対応で、W杯期間中にオリーセと「何度も」連絡を取っていたことを明かし、その場で具体的なエピソードを2つ語った。「彼は私にすてきな写真を送ってくれた。私が当時グラードバッハに連れてきたマヌ・コネと、2人がロッカールームで腕を組んで立っている写真だった」とエーベルは話した。オリーセとコネ（現在はASローマでプレー）はフランス代表の一員としてW杯準決勝まで進出したが、そこで後の世界王者スペインに敗れた。





一方でエーベルは、オリーセに背番号の変更も提案していたという。「彼に『W杯の時と同じ11番を着けたいか？』と聞いた。すると彼は『いや、17番をそのまま着けていたい』と言った」

フランス代表でオリーセは現在11番を着けているが、バイエルンでは昨季、その番号はレンタル移籍中のニコラス・ジャクソンのものだった。ジャクソンの退団とオリーセの辞退を受け、11番は水曜日に正式発表された新戦力ネイサン・ブラウンが着けることになった。

オリーセのうわさにエーベルもうんざり「今はほっとしている」

オリーセとエーベルがマヌ・コネや背番号についてやり取りする一方で、サッカー界では24歳の非凡なタレントがバイエルンからレアル・マドリーへ移籍する可能性が取り沙汰されていた。両クラブがたびたび否定していたにもかかわらず、うわさは勢いよく広がり続けた。

「理解はできた。W杯があって、バイエルン・ミュンヘンとレアル・マドリーは世界でも最大級のクラブだからね。クリックは稼げる」とエーベルは語った。「ただ、これがどんどん一人歩きしていくようになると、いずれ厄介になった。レアル・マドリーも我々も、そんな話はまったくないと立場を示していたにもかかわらずね。今は、この話題ができればほぼ消えてくれそうでほっとしている」レアルがRBライプツィヒのヤン・ディオマンデ獲得を狙っていることで、このうわさも終息する可能性が高い。

オリーセは現在、延長されたW杯休暇を過ごしており、アジアツアー（8月1日から8日まで）後にチーム練習へ合流する予定だ。