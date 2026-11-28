共有 GOALをGoogleでフォロー

ジャマル・ムシアラに再び試練。バイエルン・ミュンヘンのHSVとのアウェー戦を前に、スポーツ担当取締役のマックス・エベルが23歳の再負傷について心情を語った。

広告

バイエルン・ミュンヘンのHSVとのブンデスリーガの試合を前に、マックス・エベルがジャマル・ムシアラの再負傷について語った。

ドイツ最多優勝クラブの攻撃陣を担うムシアラは、先の水曜日に行われたOSCリールとのチャンピオンズリーグの試合で、 右太ももの筋肉を再び負傷 した。スポーツ担当取締役のエベルはSkyの取材に対し、ムシアラがそれまでの数週間に悩まされていたものと同じ負傷だと認めた。

バイエルンは金曜日の声明で、23歳のムシアラが「当面の間」欠場すると発表。報道によれば、4～6週間はプレーできない見込みだ。そのため、復帰は冬季中断明けになるとみられる。

エベルはハンブルクでのアウェー戦直前、「彼にはとにかく静かに過ごしてほしい。自分のための時間を持てるようにしたい」と説明した。今季の公式戦出場がわずか247分にとどまるムシアラが、再び医学的な面で後退を余儀なくされたことは「人間的な悲劇だ」とも語った。

広告 広告

同時にエベルは、バイエルンに関わる全員がドイツ代表選手を支え、できるだけ早く最高の状態に戻れるよう全力を尽くすと強調した。「今は彼に時間と余裕を与え、少し気持ちを切り替えて、より強くなって戻ってこられるようにする。さらなる後退ではあるが、クラブの全員で彼を支え、復帰を後押しする」

Getty Images

Related Topics

ムシアラをめぐる議論の現状は？

ムシアラは先週金曜日、1.FCケルンとの1-1の試合で途中出場し、復帰を果たした。 リール戦でも途中出場して試合終了までプレーした が、その際に以前の負傷が再発した。Bildによれば、ムシアラはケルン戦で途中出場した時点ですでに太ももに違和感を覚えていたものの、自身と健康状態をめぐる公の議論もあり、リール戦にはどうしても出場したかったという。

ムシアラをめぐる話題は、最近のバイエルン関連の報道を賑わせていた。名誉会長のウリ・ヘーネス、取締役会トップのヤン＝クリスティアン・ドレーゼン、そしてヘーネスと同じく監査役会の一員であるカール＝ハインツ・ルンメニゲは、 神経機能障害のためにムシアラがかつての最高の状態を取り戻せるのか、公の場で相次いで、しかも次第に厳しい調子で疑問を呈した 。その懸念が現実になれば、高額な契約の見直しについて話し合う必要があるという。

広告

幹部たちの発言には、サッカー界の幅広い層から理解できないとの声が数多く上がった。火曜日にはゼーベナー通りのクラブ施設で、バイエルンの首脳陣とムシアラの代理人を務める11WINSのチームが話し合いを行った。その後、バイエルンは 両者の間で「建設的な意見交換」が行われたとする公式声明を発表した。