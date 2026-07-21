マックス・エベルが頑固すぎたからか？ FCバイエルン・ミュンヘンは、売却候補選手を巡って賭けに負けた可能性がある

ドイツ紙『Bild』によると、昨季レンタル移籍していたトッテナムは、この31歳のポルトガル代表を完全移籍で獲得する意向だった。

しかし、ロンドンクラブにとって、バイエルンと事前に取り決められていた3000万ユーロの買い取りオプションは高すぎた。交渉の席に着き、金額を下げて話し合う選択肢もあったが、スポーツディレクターのマックス・エベル率いるバイエルンは強硬な姿勢を崩さず、要求額を譲らなかった。

バイエルンは、別のクラブが折れて3000万ユーロを支払うだろうと踏んでいたようだ。

シーズン終了から2か月経っても状況は変わらず、複数の関心クラブも移籍金を高いと感じている。

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アストン・ヴィラがパリニャを獲得するか注目されている。

現在最も有力視されているのはアストン・ヴィラとベンフィカ・リスボンだ。移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、プレミアリーグ4位のヴィラはパリーニャを本命視しているが、現時点でオファーや交渉は始まっていない。

『A Bola』によると、ベンフィカも状況は同じで、具体的な交渉は進んでいない。一方、バイエルンは移籍金を2000万～2500万ユーロに下げたという。

この額ならトッテナムも受け入れられたはずだ。ロベルト・デ・ゼルビ監督はパルヒニャの獲得に熱心だったが、クラブはすでに他の選手で補強を進めている。

ニューカッスル・ユナイテッドからサンドロ・トナリ、ウェストハム・ユナイテッドからマテウス・フェルナンデスを総額2億ユーロ超で獲得し、パルヒニャの移籍話はここで完全に消えた。

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バイエルンの練習にはパルヒニャが参加している。

パルヒニャは2024年、5100万ユーロでフルハムからバイエルンへ移籍したが、公式戦25試合出場にとどまり、1年でトッテナムへ放出された。

31歳の彼がミュンヘンで将来的に定着するのは難しいとみられている。それでも月曜日、彼はトレーニング再開に合わせてゼーベナー・シュトラーセに戻り、その後インスタグラムにバイエルンのユニフォーム姿の写真を投稿した。