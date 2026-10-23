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ナポリのマッシミリアーノ・アッレグリ監督は、土曜日にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナで行われる、無敗のローマとのセリエAの一戦を前に、守備の改善を求めた。国内での戦いで不安定なスタートを切ったことを受け、選手たちに戦術面でのバランスを見いだすよう促した。

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アッレグリ、重要なデルビー・デル・ソーレを前にナポリを鼓舞

ナポリは土曜の夜、国内リーグの戦いに戻り、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナで今季無敗のローマを迎える。マッシミリアーノ・アッレグリ監督率いるチームは、7試合で勝ち点10を獲得して第8節を迎える。ヴェネツィアにまさかの敗戦を喫した一方、ミッドウィークのチャンピオンズリーグではボデ／グリムトとの乱戦を4-3で制しており、安定感を求めている。

ナポリは今季すでにリーグ戦で3敗を喫している。ローマを相手に、セリエAでのホーム8試合連続無敗を守れるか、重圧がかかる。

アッレグリ監督は記者団に「明日は、昨季から好調なチームとの重要な試合だ」と語った。「大事な一戦だが、この試合でシーズンの成否が決まるわけではない」

失点が続くナポリ、指揮官は守備の規律を要求

戦術面の課題に目を向け、アッレグリ監督はボールを持たない場面での組織力をナポリが最も改善すべき点に挙げた。「最も改善が必要なのは、ボールを持たないときのプレーへの取り組み方だ。その点を良くし、もっと強く、毅然と対応できることを示さなければならない」

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「我々は改善しなければならない。特に守備面だ。失点が多すぎるので、守備を引き締める必要がある」

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「バランスを見つけられれば大きい。それが好調な流れにつながるかもしれない」とイタリア人指揮官は付け加えた。

アッレグリ、高いテンポで戦うガスペリーニ率いるローマを称賛

アッレグリ監督は、今季リーグ戦無敗で勝ち点17を積み上げているジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督率いるチームの手強さを認めた。「相手がどれほど優れたチームで、時間とともにどれほど成長してきたかは分かっている」と話し、「ガスペリーニは素晴らしい仕事をしている。チームにはクオリティと情熱があふれている」と続けた。

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「ガスペリーニのチームはテンポの速いサッカーをするので、非常に激しい試合になるはずだ。我々は相手の大きなエネルギーに対応できるよう準備しなければならない」

アッレグリ監督は主力MFの状態についても語った。「マクトミネイやアンギサといった重要な選手たちが徐々に戻ってきているが、まだ90分間プレーできる状態ではない」

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ナポリ、本拠地マラドーナで勢いをつけられるか

ローマは今季ここまでのリーグ戦アウェー3試合すべてで無失点を記録している。ナポリが相手の守備を崩すには、攻撃で決定力を発揮する必要がある。

ホームで勝利すれば、ナポリは欧州大会出場圏に近づき、アッレグリ監督にかかる重圧も和らぐだろう。

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ナポリは土曜の18時（中央ヨーロッパ夏時間）、ナポリでローマを迎える。