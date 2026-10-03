スペイン代表は本日土曜日の夜、オビエドのカルロス・タルティエレ・スタジアムで行われたチェコ代表との試合に3-1で快勝し、UEFAネーションズリーグ第3節を白星で飾った。

ラミン・ヤマルが5分にスペインの先制点を奪った。ペナルティエリア付近でボールを受け、ディフェンダーをかわすと、左足で見事なシュートをファーポストへ放ち、GKキンスキーも防ぎきれなかった。これにより、このバルセロナのウインガーは早い時間帯での得点という習慣を続け、3試合連続でスペインの先制点を記録した。

さらに前半30分を迎える前に、ロドリが2点目を追加した。ペドリがペナルティエリア内に切り込み、チェコ守備陣がボールを跳ね返そうとした後にこの中盤の選手のもとへボールが渡ると、ロドリは強烈かつ正確なシュートを放ってネットを揺らし、前半終了前にスペインに快適なリードをもたらした。

後半開始とともに、ルイス・デ・ラ・フエンテは複数の交代を行い、ラミン・ヤマルとアレックス・バエナを休ませ、ビクトル・ムニョスとジェレミ・ピノを投入した。その後、ペドリとダニ・オルモに代えてミケル・メリーノとフェルミン・ロペスを送り出し、チームのリズムを維持しつつ新たな選手に出場機会を与えようとした。

チェコ代表はおよそ70分に点差を縮めることに成功した。イジー・スラマがペナルティエリア内のスペースを突き、ファーポストへ巧みなグラウンダーのシュートを放つと、ダビド・ラヤのゴールネットに吸い込まれ、試合は再び競った展開に戻った。

ホームチームは同点に追いつく寸前だった。リアン・ナドリがダビド・ラヤのミスを突いてボールをネットに蹴り込んだが、主審はルベン・ル・ノルマンに対するファウルがあったとしてゴールを取り消し、スペインがリードを保った。

チェコ代表は終盤に再び打撃を受けた。ラディスラフ・クレイチーがスペインの攻撃を倒して2枚目のイエローカードを受け、退場となった。その後、ほぼ試合最終盤にミケル・メリーノが3点目を決めて勝負を決した。ビクトル・ムニョスのシュートの後、GKキンスキーが弾いたボールのこぼれ球を突いてネットに流し込み、「ラ・ロハ」の3-1の勝利を確定させた。

この勝利により、スペインはイングランドとクロアチアに勝利した後、3連勝を達成し、UEFAネーションズリーグでの完璧なスタートを継続した。一方、チェコ代表はグループでの勝ち点が依然として0のままとなった。