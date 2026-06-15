オランダ代表DFマタイス・デ・リフトが、新たな交際相手との噂についてコメントした。先日、イビサ島でモデル・アンバー・ユセフとキスする姿が目撃されていた。

彼は長年、元アヤックス選手ケイェ・モレナールの娘アンネキー・モレナールと交際し、2024年欧州選手権直前に結婚したが、昨年オンラインで破局の噂が流れていた。

破局は今週流出した写真で裏付けられた。ゴシップチャンネル「RealityFBI」が、イビサ島のビーチクラブでキスする2人の写真を公開した。

数日後、同チャンネルはフォロワーから送られた会話のスクリーンショットを公開。そこには「デ・リフト本人には惹かれていないが、彼の金には惹かれている」というユセフの言葉があった。

そのスクリーンショットは後に本人にも示された。周囲は反応しないと思っていたが、デ・リフトは口を開いた。

「普段は反応しないが、今回は違う。何でも偽造できる今、このスクリーンショットも例外ではない」とデ・リフトは反論した。

それでも2人が交際中であることは認め、「アンバーと私は互いを深く知る過程にあり、それは私的な空間で進めたい」と、背中の怪我で今夏のワールドカップ出場を断念したデ・リフトは語った。