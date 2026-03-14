マジェンタ、あるいは本日行われるロート・ヴァイス・エッセン対エルツゲビルゲ・アウエ戦の無料テレビ放送：土曜日の3.リーガの試合は、どのチャンネルやライブストリームで放送されるのか？

本日3月14日（土）、エルツゲビルゲ・アウエがロート・ヴァイス・エッセンのホームに遠征する。エッセンのハーフェンシュトラーセ・スタジアムで行われるこの試合は、午後2時にキックオフとなる。
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SPOXはこの記事で、今日の試合をテレビやライブストリームでライブ視聴する方法をご紹介します。
ロート・ヴァイス・エッセン対エルツゲビルゲ・アウエの今日の試合をMagentaまたは無料放送でライブ視聴：土曜日の3.リーガ（3部リーグ）の試合をテレビやライブストリームで放送するのはどこ？MagentaSportは、ロート・ヴァイス・エッセン対エルツゲビルゲ・アウエの試合をライブで全編放送します。 放送はキックオフの約15分前から始まり、スタジアムからのプレビュー、インタビュー、分析が放送されます。この試合は、テレコムのストリーミングプロバイダーのテレビチャンネルだけでなく、オンラインのライブストリームでも、一般的なすべての端末で視聴可能です。視聴には有料のサブスクリプションが必要です。
今週のトピック：RWエッセンでは何が起きていたのか？
ロストックでの敗戦からわずか1週間後、ロート・ヴァイス・エッセンは見事な復活を遂げた。TSGホッフェンハイムIIに4-2で勝利し、SVヴァルトホフ・マンハイムに1-0で勝利するという2連勝により、チームは大きく息をついた。 順位表で4位に浮上したRWEは、昇格圏内まで再び射程圏内に入った。