Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
3.リーガ
team-logoRWエッセン
team-logoエルツゲビルゲアウエ
Hier live sehen!

翻訳者：

マジェンタ、あるいは本日行われるロート・ヴァイス・エッセン対エルツゲビルゲ・アウエ戦の無料テレビ放送：土曜日の3.リーガの試合は、どのチャンネルやライブストリームで放送されるのか？

ロート・ヴァイス・エッセンは本日、エルツゲビルゲ・アウエを迎え撃つ。では、この試合はどの無料放送局やライブストリームで視聴できるのだろうか？SPOXがその情報を公開する。

本日3月14日（土）、エルツゲビルゲ・アウエがロート・ヴァイス・エッセンのホームに遠征する。エッセンのハーフェンシュトラーセ・スタジアムで行われるこの試合は、午後2時にキックオフとなる。

MagentaSportここでライブ視聴！

SPOXはこの記事で、今日の試合をテレビやライブストリームでライブ視聴する方法をご紹介します

ロート・ヴァイス・エッセン対エルツゲビルゲ・アウエの今日の試合をMagentaまたは無料放送でライブ視聴：土曜日の3.リーガ（3部リーグ）の試合をテレビやライブストリームで放送するのはどこ？

MagentaSportは、ロート・ヴァイス・エッセン対エルツゲビルゲ・アウエの試合をライブで全編放送します。 放送はキックオフの約15分前から始まり、スタジアムからのプレビュー、インタビュー、分析が放送されます。この試合は、テレコムのストリーミングプロバイダーのテレビチャンネルだけでなく、オンラインのライブストリームでも、一般的なすべての端末で視聴可能です。視聴には有料のサブスクリプションが必要です。

今週のトピック：RWエッセンでは何が起きていたのか？

ロストックでの敗戦からわずか1週間後、ロート・ヴァイス・エッセンは見事な復活を遂げた。TSGホッフェンハイムIIに4-2で勝利し、SVヴァルトホフ・マンハイムに1-0で勝利するという2連勝により、チームは大きく息をついた。 順位表で4位に浮上したRWEは、昇格圏内まで再び射程圏内に入った。

今週のトピック：エルツゲビルゲ・アウエに何が起きたのか？ 

エルツゲビルゲ・アウエは深刻な危機に陥っている。「ヴァイオリン」の愛称で知られるチームは直近4試合で連敗を喫し、現在順位表の17位に沈んでいる。勝ち点わずか24にとどまり、チームは現在、3.リーガからの降格へと止まることなく転落しつつある。

RWエッセン対エルツゲビルゲ・アウエ：キックオフ時間

crest
3.リーガ - 3.リーガ

RWエッセン vs. エルツゲビルゲ・アウエ：スタメン

RWエッセン vs エルツゲビルゲアウエ 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • U. Koschinat

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • C. Dabrowski

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

RWエッセン対エルツゲビルゲ・アウエ：最近の調子

ESN
-直近成績

ゴールを許す
10/10
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

AUE
-直近成績

ゴールを許す
6/12
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

RWエッセン対エルツゲビルゲ・アウエ：直接対決の戦績

ESN

直近の 5 試合

AUE

1

Win

2

引分け

2

勝利

9

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

RWエッセン対エルツゲビルゲ・アウエ：順位表

VPNを使って世界中どこからでもストリーミング

海外にお住まいの場合は、VPNを使用して通常の配信サービスで試合を視聴することができます。NordVPNを利用すれば、海外からでも安全なオンライン接続を確立できます。NordVPNは、世界中で最も人気があり、定評のあるVPNプロバイダーの一つです。

NordVPNで世界中どこからでもライブストリーミングを視聴今すぐ登録

3.リーガ
RWエッセン crest
RWエッセン
ESN
エルツゲビルゲアウエ crest
エルツゲビルゲアウエ
AUE
広告
0