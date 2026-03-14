マジェンタ、あるいは本日行われるロート・ヴァイス・エッセン対エルツゲビルゲ・アウエ戦の無料テレビ放送：土曜日の3.リーガの試合は、どのチャンネルやライブストリームで放送されるのか？

本日3月14日（土）、エルツゲビルゲ・アウエがロート・ヴァイス・エッセンのホームに遠征する。エッセンのハーフェンシュトラーセ・スタジアムで行われるこの試合は、午後2時にキックオフとなる。

SPOXはこの記事で、今日の試合をテレビやライブストリームでライブ視聴する方法をご紹介します。

ロート・ヴァイス・エッセン対エルツゲビルゲ・アウエの今日の試合をMagentaまたは無料放送でライブ視聴：土曜日の3.リーガ（3部リーグ）の試合をテレビやライブストリームで放送するのはどこ？

今週のトピック：RWエッセンでは何が起きていたのか？

MagentaSportは、ロート・ヴァイス・エッセン対エルツゲビルゲ・アウエの試合をライブで全編放送します。 放送はキックオフの約15分前から始まり、スタジアムからのプレビュー、インタビュー、分析が放送されます。この試合は、テレコムのストリーミングプロバイダーのテレビチャンネルだけでなく、オンラインのライブストリームでも、一般的なすべての端末で視聴可能です。視聴には有料のサブスクリプションが必要です。

ロストックでの敗戦からわずか1週間後、ロート・ヴァイス・エッセンは見事な復活を遂げた。TSGホッフェンハイムIIに4-2で勝利し、SVヴァルトホフ・マンハイムに1-0で勝利するという2連勝により、チームは大きく息をついた。 順位表で4位に浮上したRWEは、昇格圏内まで再び射程圏内に入った。

今週のトピック：エルツゲビルゲ・アウエに何が起きたのか？

RWエッセン対エルツゲビルゲ・アウエ：キックオフ時間

RWエッセン vs. エルツゲビルゲ・アウエ：スタメン

RWエッセン vs エルツゲビルゲアウエ 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー U. Koschinat 予想スタメン 控え選手 マネージャー C. Dabrowski

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

RWエッセン対エルツゲビルゲ・アウエ：最近の調子

RWエッセン対エルツゲビルゲ・アウエ：直接対決の戦績

RWエッセン対エルツゲビルゲ・アウエ：順位表

VPNを使って世界中どこからでもストリーミング

エルツゲビルゲ・アウエは深刻な危機に陥っている。「ヴァイオリン」の愛称で知られるチームは直近4試合で連敗を喫し、現在順位表の17位に沈んでいる。勝ち点わずか24にとどまり、チームは現在、3.リーガからの降格へと止まることなく転落しつつある。海外にお住まいの場合は、VPNを使用して通常の配信サービスで試合を視聴することができます。NordVPNを利用すれば、海外からでも安全なオンライン接続を確立できます。NordVPNは、世界中で最も人気があり、定評のあるVPNプロバイダーの一つです。