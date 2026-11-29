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ボルシア・ドルトムントは、ブンデスリーガで単独首位に立ち、バイエルン・ミュンヘンとの差を広げる絶好の機会を逃した。本拠地でバイエルン・レヴァークーゼンに1-2で敗れ、優勝争いの行方を揺るがすこの一戦で、今季ブンデスリーガ初黒星を喫した。

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日曜日の夜、ジグナル・イドゥナ・パルクでブンデスリーガ第11節の両チームによる一戦が行われた。しかしドルトムントは、土曜日にハンブルクとスコアレスドローに終わったバイエルン・ミュンヘンのつまずきを生かせなかった。ホームチームは王者との差を広げる貴重な機会を逃し、両者の差はわずか勝ち点1のままとなった。

ドルトムントは理想的な形で試合に入り、早々に先制した。8分、フェリックス・エンメチャがレヴァークーゼンの守備陣を完全に欺き、GKマルク・フレッケンとの1対1を冷静に制して見事なゴールを決めた。この早い時間帯のリードに、スタンドは大いに沸いた。

だが、このゴールで試合の主導権を握るには至らなかった。レヴァークーゼンはすぐに落ち着きを取り戻し、ドルトムントの守備陣が空けたスペースを突いて、危険なシュートを次々とホームチームのゴールに浴びせ始めた。

前半最大の主役の一人となったのが、スイス人GKグレゴール・コベルだ。23分にパトリック・シックのシュートを見事にセーブすると、25分にはイブラヒム・マザ、31分にはアルフォンソ・モレイラの危険なシュートを立て続けに防いだ。

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多くの時間帯でアウェイチームが攻撃面で上回ったものの、ドルトムントはリードを守り抜いた。さらに前半終了間際、選手たちは追加点を挙げたと確信した。アディショナルタイム2分、ニコ・シュロッターベックがクロスに合わせて跳び上がり、ヘディングでネットを揺らしたのだ。

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しかし、ホームチームの歓喜は長く続かなかった。ギラシがオフサイドの位置にいたうえ、GKフレッケンの視界を妨げたとして、主審はゴールを取り消した。スコアはそのまま動かず、前半終了の笛を迎えた。

懸念される負傷、ドルトムントに広がる不安

ドルトムントを苦しめたのは、レヴァークーゼンの攻撃的なプレッシャーだけではなかった。39分、ギリシャ人MFコンスタンティノス・カレツァスがファクンド・メディナとの接触後に負傷し、ピッチを後にするという新たな痛手を負った。

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カレツァスは右膝の痛みを抱えてピッチを去った。今季すでに靭帯の負傷と血液循環に関する問題で離脱を経験していただけに、この場面はチーム内に不安を広げた。

また、コベルも前半に足首をひねって治療を受けたが、ギリシャ人のチームメイトとは異なり、最後までプレーを続けることができた。

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レヴァークーゼンが逆転、ドルトムントは代償を払う

後半に入ると、ドルトムントは試合のリズムをコントロールし、相手の脅威を抑えようと試みた。しかし求められる堅さは見られず、レヴァークーゼンの選手たちに広いスペースを与えてしまう。レヴァークーゼンは攻撃を組み立て続け、ペナルティエリアに迫った。

一方のホームチームは、試合を決定づける2点目を狙って、自陣に引いてカウンターに頼る傾向が強まった。だが、この戦い方ではアウェイチームの攻勢を止められなかった。

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ニコ・コヴァチ監督は選手の配置を修正して攻撃の活性化を図り、マクシミリアン・バイアーのスピードを生かして前線でシルヴァをサポートさせた。それでも、ドルトムントは主導権を取り戻せなかった。

転機が訪れたのは69分だった。パトリック・シックがアレックス・ガルシアの蹴った右CKに合わせてうまく跳び上がり、ヘディングでゴールに流し込んだ。レヴァークーゼンが同点に追いつき、引いて守ったホームチームに罰を与えた。

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アウェイチームの勢いはそれだけでは止まらなかった。ドルトムントの混乱に乗じて攻め続けると、80分にエセキエル・フェルナンデスが2点目を挙げ、試合を完全にひっくり返した。チームを逆転に導いたこのゴールに、ジグナル・イドゥナ・パルクのサポーターは衝撃に包まれた。

ドルトムントは残り時間で挽回を図ったが、反撃の糸口を見いだせなかった。試合はホームのサポーターの前での痛恨の敗戦に終わり、ドルトムントは今季ブンデスリーガ初黒星を喫した。

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この結果、ドルトムント（勝ち点24）はバイエルン・ミュンヘン（勝ち点23）からの「贈り物」を無駄にし、ハンブルク戦でのライバルのつまずきを生かせなかった。一方のレヴァークーゼンは勝ち点を22に伸ばし、ライバルとの差をわずか2に縮めて肉薄。ブンデスリーガの優勝争いは再び熱を帯びている。

