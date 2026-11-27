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スタッド・ヴェロドロームでマルセイユとレフスキ・ソフィアのサポーターが衝突し、フランスのエマニュエル・マクロン大統領をはじめ政界から非難の声が上がった。ヨーロッパリーグの一戦では、アウェーのファン11人が負傷。フランスとブルガリアの当局が対応に乗り出した。

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スタジアムでの暴力行為にマクロン大統領が非難の声

マクロン大統領は、木曜日に行われた マルセイユがレフスキに1-0で勝利した試合中 の「ひどい」光景に怒りを示した。歴史あるスタッド・ヴェロドローム内で衝突が起き、遠征していたブルガリアのファンに重いけが人が出た。ブリュッセルでの欧州首脳会議中にブルガリアのルメン・ラデフ首相と話したマクロン大統領は、襲撃の加害者を法に基づき厳正に処罰する考えを明確にした。

エリゼ宮の公式声明について『RMC Sport』が報じたところによると、マクロン大統領は「ブルガリアのサポーターを標的とした暴力行為」を「最大限強く」非難した。さらに、こうした「暴力行為はスポーツにも公共の場にもあってはならない」と強調し、ブルガリア側に「これらの行為を処罰せずに済ませることはない」と約束した。

キックオフ前に観客席で混乱

報道によると、暴力行為は試合開始予定時刻の約10分前に始まった。ヴィラージュ・シュドのマルセイユサポーター数百人がジャン・ブアン・スタンドになだれ込み、観客が一斉に移動する事態となった。覆面姿で、旗竿を手にした者もいる集団がブルガリアのファンを追いかける様子が見られた。消火器が群衆に向けて噴射され、アウェー席付近では両サポーターが物を投げ合い、混乱はさらに拡大した。

ブーシュ＝デュ＝ローヌ県の警察当局は、この騒動でブルガリア国民11人が負傷したと確認した。うち5人は目の外傷、頭部のけが、肩の脱臼など重い症状で入院が必要となり、残る6人はさまざまな傷の治療を現場で受けた。暴力行為は広範囲に及んだものの、当局によれば、この騒動の捜査で現段階の逮捕者はいない。

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ブルガリア、フランス当局に責任追及を要求

ブルガリアのイリアナ・ヨトヴァ副大統領は、同胞がマルセイユで受けた仕打ちに衝撃を表明した。SNSへの投稿でスタジアムの映像を「ひどい」と表現し、ホーム側の観客の行動を「容認できない」とした。この発言は、警備上のリスクが高い欧州大会の試合で、なぜ警備がこれほど機能しなかったのか徹底調査を求める声の高まりを反映している。

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ヨトヴァ副大統領は「フランス当局は襲撃の経緯を完全に解明し、加害者を裁きにかけなければならない。またUEFAは、スタジアム内でブルガリアのファンの安全がどのように確保されていたかを検証しなければならない。私たちは同胞に必要なあらゆる支援を提供する用意がある！」と記した。ブルガリア外務省も同様の考えを示し、「ブルガリア国民に対する襲撃」を強く非難するとともに、外交職員が現地の状況を注視していると確認した。

マルセイユ、スタジアムの警備上の問題に対応

試合前に大きな混乱があったものの、試合は予定通りキックオフされ、マルセイユが僅差で勝利した。ただ、試合中も緊迫した雰囲気が続き、約500人のアウェーファンの周囲には多数の機動隊員が配置された。ハーフタイムにも再び緊張が高まったが、地元の警備当局は、困難な一夜の終わりを告げる試合終了の笛までに、さらなる大規模な衝突が起きるのを防いだ。

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マルセイユは同日夜、秩序が乱れた事態について声明を発表した。クラブは「クラブの警備チームが迅速に介入したことで平穏を取り戻し、試合の進行に影響はなかった。クラブは現在、関係当局と連携し、これらの出来事の正確な経緯を明らかにするために取り組んでいる」と述べた。