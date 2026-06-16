マグワイア、W杯代表落選の電話を明かす。「トヒル監督に打ちのめされた」

イングランド代表DFハリー・マグワイアは、トーマス・トゥヘル監督からビデオ通話で代表落選を知らされた。W杯という夢が消え、苦しい時間を過ごしたと明かした。

ゲイリー・リネカーのポッドキャスト『The Rest Is Football』でマグワイアは、トゥヘル監督が「非常に気まずい」と語ったビデオ通話で知らされたと明かし、正式発表前にメディアに漏れたことが最も悔しかったと語った。

「電話の30分前に情報が漏れていて、とても不快だった」と語った。

マグワイアは「驚いたと伝えた。失望したが、率直な会話だった」と明かした。

明確な理由は聞かれなかったが、直近の予選に出場したDFを優先すると告げられたという。

33歳のマギーは「たとえスタメンでなくてもピッチ内外でチームに貢献できると信じていた」と語り、これが自身最後のW杯チャンスだった可能性に悔しさをにじませた。 「次の大会では37歳になる。たとえ1分間だけでも出場できれば嬉しかった」

落選後、マグワイアはSNSに「今シーズンのパフォーマンスから代表に貢献できると思っていた。大きな衝撃と悲しみがあるが、チームが夏に成功することを願っている」と投稿した。