マキンワの衝撃発言：「ロティートに手術代を支払わせられたが、それ以来1ユーロも受け取っていない」





ラツィオの元選手、スティーブン・マキンワが、自身のイタリアでのキャリアの軌跡を振り返る長編インタビューに応じた。現在はローマ在住で選手エージェントを務めるこの元ナイジェリア人FWは、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙に対し、セリエAでのキャリアにおける最も驚くべき、そして物議を醸した出来事を振り返り、自身の思いを語った。彼の言葉は以下の通りだ：









イタリア到着と移籍市場の謎 – 「イタリアを理解するのに少し時間がかかった。監督が自転車で練習場に来るのを目にして、『まさかそんなに貧しいのか？』と思ったものだ。アフリカでは金のない人が自転車に乗るものだから…でも、僕たちベレッティ（ユース）の選手たちは、トップチーム相手でも自信を持っていた。僕たちは稲妻のように速かった。 ミランのトライアウトの際、100メートル走のテストを受けた。記憶が正しければ10秒3だった。そしてコモにいたある日、突然、ジェノアの一員になったと知った。ジェノアはちょうど私の会長であるプレツィオーシが買収したばかりだったが、私はコモに残らなければならなかった。あの件は、どう考えても納得がいかない」。





アクロバット – 「子供の頃からやっていました。母のベッドの上や砂浜で練習していました。でも、オバ［マルティンス、編注］は僕よりもっとやっていました。彼はより速く、僕はより優雅でした」。









ロティート – 「ラツィオでの最高潮の瞬間？理論的にはそうだね。膝のトラブルのせいでね。当時、レッジーナにレンタル移籍していたんだけど、軟骨の清掃手術が必要になったんだ。そしたらラツィオのチームドクターが『でも、費用は誰が払うんだ？』って聞いてきたんだ。 僕は呆然とした。その後、ロティートに電話がかかってきて、受話器を置いた途端にこう言われたんだ。『費用は君が立て替えてくれ、後で会長が払い戻す』。結局、1ユーロも戻ってこなかった。クラブは、人間としても、もっと僕を守ってくれてもよかったと思う。 チームの発表会では、私に向けられるのはブーイングだけだった。それは本当に辛かった。コネリアーノで、歩いて車の横を通り過ぎると車のドアのロック音が響いた時や、アロニカがタックルの後に「クソ野郎」と罵った時よりも酷かった。その後、レッジーナでのチームメイトとして和解はした。でも今でも、オリンピコに行くのは辛いんだ」。