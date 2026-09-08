リバプールのMFアレクシス・マック・アリスターが、クラブから契約更新のオファーを受けていないことへの悲しみを吐露し、同時にこの夏の移籍市場で退団の選択肢が自身の前にあったことを明かした。

このアルゼンチン代表のスターは、2023年6月にブライトンから5年契約でレッズに加入した。今年、チームメートのドミニク・ソボスライとライアン・フラーフェンベルフが契約を延長する一方で、クラブの首脳陣は彼に対して同様の措置を取らなかった。

明日水曜に予定されているチャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリード戦を前にした会見で、マック・アリスターはアンフィールドでの自身の将来について包み隠さず語った。

27歳のこの選手は「BBC」が伝えたところによると、次のように語った。「クラブは自分に新たな契約を提示できる状況にないという知らせを受け取った。当然ながら、それは深い悲しみとして自分にのしかかっている。誰もが、自分がこのクラブのために毎日トレーニングでも試合でも100%の力を注いでいるのを見ているはずだ。もちろん、どの選手でもそうであるように、素晴らしい試合もあれば悪い試合もある。だが、自分は常に持てる最高のものを出している」

2022年ワールドカップ優勝者であるこのアルゼンチン人はこう付け加えた。「ドミニクとライアンが契約を更新するのを見るのは、彼らにその価値があるからとても嬉しい。しかし同時に、自分は更新をしてもらえなかったことに少し悲しさを感じている。それでも、まだ時間はある。ファンは心配する必要はない。自分はここでの最後の日まで、持てるすべてを尽くすつもりだ」

マンチェスター・シティへの移籍の可能性が取り沙汰されていたマック・アリスターは、契約を延長しないという決定についてリバプールの首脳陣と直接連絡を取ってはいないと説明し、次のように続けた。「自分たちは共にプレミアリーグのタイトルを勝ち取り、共に困難な時期も乗り越えてきた。自分は常に持てるすべてを出しているし、これからどうなるかを見ていくことになる。何かを証明する必要があるとは思わないが、自分が競い合える水準を示さなければならない。それが実現することを願っている」

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このMFはクラブへの強い愛情を確かなものとしてこう語った。「自分はこのクラブを愛しているし、ファンも大好きだ。ここが素晴らしいクラブであり、この街が非常に特別な何かを持っていることをよく分かっている。ここにいられて幸せだ」

昨夏について、彼はこう付け加えた。「夏には退団の選択肢があった。だが今の自分は正しいクラブにいて、このクラブのために100%のエネルギーを注ぐという正しい心構えを持っていると思う」

マック・アリスターは、（2024－2025）シーズンにプレミアリーグのタイトルを獲得したリバプールの主力の一員だったが、昨シーズンは個人としてもチームとしても良いものではなかったと認めている。レッズはこの大会を5位で終え、監督のアルネ・スロットは解任された。

なお、マック・アリスターは昨シーズン、全大会を通じてリバプールで55試合に出場した。これは（2024－2025）シーズンに出場した49試合と比較したものだ。