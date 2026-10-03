ブラジルは土曜日、4日間で2度目の親善試合勝利を挙げた。オーストラリアに2-4で勝利した後、インドも相手にならず、結果は0-4。コルカタではエステヴァン、ペドロ・ドス・サントス、サムエウ・リノ（2得点）が得点を決めた。PSVのマウロ・ジュニオールは途中出場で輝きを放った。

マウロはビベカナンダ・ユバ・バラティ・クリランガン・スタジアムでベンチスタートとなり、試合開始から1時間後にアルトゥール・ジアスとの交代で投入されることになっていた。アンチェロッティはブラジル・セリエAから実に6選手を起用。さらに、ヴィニシウス・ジュニオール、アンドレイ・サントス、マルキーニョス、ドウグラス・サントス、エステヴァンが先発した。

前半30分を前に、神のカナリア軍団がエステヴァンのゴールで先制した。マテウジーニョがボールをチェルシーのアタッカーへ届けると、相手と1対1になったエステヴァンは自ら仕掛けた。シュートコースを見つけると、GKグルプリート・シンのニアサイドを破って決め、0-1とした。

これでエステヴァンはようやく今季初ゴールを記録。右ウイングは勢いに乗り、前半のうちに今度は今季初アシストもマークした。絶妙なタイミングでペドロを裏へ走らせると、フラメンゴのFWはフリーのヴィニシウスを使わず、自らシュートを選択。これが決まり、0-2となった。

後半、マウロ投入の直前にはブラジルが3点目も奪った。ペドロが美しいヒールパスでフラメンゴのチームメートであるリノを使うと、アトレティコ・マドリーの元DFが右足を巻いて決め、0-3とした。

後半アディショナルタイム深くには、リノが0-4とするこの試合2点目も記録した。SBはマウロからのパスを受けると、中へ切れ込み、再び右足でネットを揺らした。その少し前には、マウロが守備面でも存在感を示し、インドのシュートをゴールライン上でクリアしていた。

これにより、ブラジルは無失点を維持した。11月には再び試合を行い、5度のワールドカップ優勝を誇る同国はその際、日本とシンガポールと対戦する。







