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マッシモ・マウロ氏は、ユヴェントスとナポリでプレーした元ウイングだ。番組『ラディオ・アンキオ・スポルト』に出演し、『ライ・ラジオ1』で、ここまでセリエAで多くのゴールが生まれていることについて持論を述べた。「前向きには捉えられない。正直に言おう。DFの質が少し低い。もちろん、ゴールを見るのは楽しいが、DFに守り方を教え直すべきだ」

単独首位に立つラツィオについては、「我々全員を驚かせている。今後の見通しも前向きに評価できる。今季、スクデットを争うチームがもう一つ現れたら、私はとてもうれしい。ローマにも期待している。ローマの2チームは守備と攻撃のバランスが取れている」と語った。

続いて、マレンとローマについては、「マレンの価値を低く見たいわけではないが、私が注目したいのはローマのプレーだ。例えば昨日のユヴェントス対ヴェネツィア戦では、コロ・ムアニは前半を通してボールに2回しか触らなかった。一方、マレンには45分間で、うんざりしそうなほど多くのボールが回ってくる。ガスペリーニは常に信頼できる存在で、彼の下ではセンターフォワードが多くのゴールを決めてきた。ローマには素晴らしい守備もある。チームはバランスが取れている。ディバラが持ちこたえれば、最後までスクデットを争える」と述べた。

来る12月14日のイタリアサッカー連盟会長選でのマラゴとガッリアーニの争いについては、「マラゴがこれまで下してきた判断は気に入っている。信頼できるチームを作った。ガッリアーニはジラウドと並び、イタリアサッカー界が擁した最も優秀な幹部だった。今のアドリアーノは年寄りだ。立候補するとは思わなかった」とANSA通信が伝えた。「イタリアでは、年寄りは賢人として振る舞おうとせず、権力を持ち続けたがる。それは良いことではない。どうなるかは分からないが、これまでのところマラゴはグアルディオラを巡る茶番を除けば、すべて非常にうまくやっている。セリエAのリーグ機構は、最悪のマンション管理組合よりひどい。セリエAの全クラブの会長を相手にするのは極めて難しい。そこが問題だ」