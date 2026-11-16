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マンチェスター・シティの元監督ペップ・グアルディオラは、マウリシオ・ポチェッティーノの退任を受け、アメリカ代表の次期監督就任に向けた打診をすべて断る見通しだ。55歳のグアルディオラは以前から主要大会で代表チームを率いたいとの希望を表明してきたが、サッカーから丸1年間離れる決意は変わっていない。

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カタルーニャ出身の指揮官、指導者としての休養継続を優先

『テレグラフ』によると、グアルディオラに休養を切り上げ、ポチェッティーノの後任に就く意思はない。ポチェッティーノは、オールド・トラッフォードで解任されたマイケル・キャリックの後任に就くため、退任する。2025-26シーズン終了時に、数々のタイトルを獲得したエティハド・スタジアムでの指揮を終えて以来、監督職から離れているスペイン人指揮官は、この空席の最有力候補に浮上していた。しかし、内情を知る関係者は、12カ月間の休養中はいかなるオファーにも応じないと強調している。

アメリカサッカー連盟幹部、正式な接触を準備

本人の意向にもかかわらず、アメリカサッカー連盟の幹部は、最近大西洋を渡って米国で過ごしている同指揮官に接触するとみられている。連盟幹部との面会に応じる可能性を示す見方もあったが、監督に近い関係者は、丸1シーズンを監督業から離れて過ごしたいという意思は固いとしている。

元バルセロナ監督は、2012年からバイエルン・ミュンヘンの監督に就任するまでの前回の休養期間を主にニューヨークで過ごしており、米国での生活に強い親しみを持っている。以前には、米国への関心や、セントラルパーク近くのアパートで人目をあまり気にせず暮らせたことをどれほど楽しんだかについて、好意的に語っていた。

過去には代表チームからの打診も断る

アメリカ代表のオファーを断れば、今年前半と同様の対応となる。55歳の同指揮官は当時、イタリアサッカー連盟と話し合いを行ったものの、イタリア代表監督への就任を断った。これを受け、同連盟は昨夏、ロベルト・マンチーニを再び監督に迎えた。イングランドサッカー協会も、2024年にトーマス・トゥヘルを任命する前、サー・ガレス・サウスゲートの後任としてグアルディオラに打診していた。

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今すぐ監督業に復帰する意思はないものの、カタルーニャ出身の同指揮官は、いずれ代表チームを率いたいという野心を隠していない。ワールドカップを5度制した、名高い黄色のユニフォームをまとうブラジル代表の指揮には長年魅力を感じており、将来イングランド代表を率いることも魅力的な選択肢であり続けている。

退任する指揮官、CONCACAFでの一戦を終えて離任へ

一方、ポチェッティーノは、初戦を6-0で制したハイチ代表とのCONCACAFネーションズリーグ準々決勝第2戦を指揮した後、水曜日に正式にアメリカ代表監督を退任する。アルゼンチン人指揮官は木曜日にマンチェスターへ飛び、マンチェスター・ユナイテッドでの仕事を始める予定だ。プレミアリーグでの指揮は、次の日曜日、宿敵リヴァプールと対戦するためアンフィールドへ乗り込む厳しい一戦から始まる。