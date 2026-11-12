マウリシオ・ポチェッティーノのマンチェスター・ユナイテッドでの始動日が判明。新監督がリヴァプール遠征前に選手たちと過ごせるのはわずか3日

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マウリシオ・ポチェッティーノは来週木曜日、マンチェスター・ユナイテッドの監督として仕事を始める見込みだ。アンフィールドで迎える初陣までに、練習場でチームを指導できるのはわずか3日間となる。54歳のポチェッティーノは、アメリカ代表を率いてハイチとのCONCACAFネーションズリーグ準々決勝の第1戦と第2戦を戦った後、マンチェスターへ飛び、解任されたマイケル・キャリックの後任に就く。

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ポチェッティーノ、まずは米国男子代表での任務を終える

ポチェッティーノは米国代表とともに代表ウィークを終えてから、オールド・トラッフォードで指揮を執る。マンチェスター・ユナイテッドでは、公式戦11試合で1勝にとどまったキャリック監督が木曜日に解任された。チームはプレミアリーグで降格圏に沈み、チャンピオンズリーグの順位表でも17位につけている。

『マンチェスター・イブニング・ニュース』によると、ポチェッティーノは来週水曜日の英国時間午前2時ごろに終了予定の、シンシナティで行われるハイチとの第2戦を終えて米国を離れる。同日中にマンチェスターに到着し、翌木曜日からキャリントンで職務を開始する見込みだ。

リヴァプール戦まで準備期間は3日間

この日程では、来週日曜日にユナイテッドがアンフィールドに乗り込み、リヴァプールと対戦するまで、新たなチームと過ごせる時間はわずか3日間となる。『BBCスポーツ』も、遅くとも11月19日までには就任する見通しだと報じている。

ユナイテッドはアルゼンチン人指揮官と個人条件で合意。また、740万ポンドの契約解除条項を含む4年契約から同氏を引き抜くため、米国サッカー連盟とも枠組みを整えたと報じられている。長年ともに働いてきたスタッフ数人も、オールド・トラッフォードに連れてくる見込みだ。

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ハイチとの2連戦を前にメディア対応へ

ユナイテッドと米国サッカー連盟は、ポチェッティーノがハイチとの2試合を指揮してから代表監督としての任期を終えることで合意している。金曜日の英国時間14時15分にはアトランタ郊外にある米国代表のトレーニング拠点でメディアに対応する予定だ。第1戦は土曜日の21時30分にジャマイカのキングストンでキックオフを迎える。

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54歳のポチェッティーノは米国男子代表監督として35試合で21勝を挙げ、今年のワールドカップでは決勝トーナメント進出に導いた。その後、ラウンド16でベルギーに敗れた。

ポチェッティーノ、初陣はアンフィールドに

ポチェッティーノはプレミアリーグでの豊富な経験を携え、イングランドのフットボール界に戻る。これまでサウサンプトン、トッテナム、チェルシーに加え、パリ・サンジェルマンでも監督を務めた。

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最初の仕事は、選手たちと取り組む時間がほとんどない中、来週日曜日のアンフィールドで苦境にあるユナイテッドを立て直すことだ。