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マウリシオ・ポチェッティーノは、マンチェスター・ユナイテッドのチームに早くも自身の方針を浸透させようとしている。新監督に就任予定の同氏は、クラブのトレーニングの在り方を直ちに一新する方針だと報じられている。アルゼンチン人指揮官は、ここ数カ月マンチェスター・ユナイテッドを悩ませてきたフィットネス面の問題を解消するため、厳格な新体制を導入するとみられる。

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キャリントンで試合翌日の休養日を廃止へ

『ザ・サン』によると、ポチェッティーノ監督はマンチェスター・ユナイテッドの選手たちについて、試合翌日の休養日を廃止する。選手たちは代わりに試合翌日、キャリントンに集合し、チーム全体のフィットネス水準を高めるためのリカバリーセッションに必ず参加しなければならない。

この方針は、マイケル・キャリック体制からの大きな転換となる。キャリック体制では、選手たちが試合直後の翌日に練習場へ来るよう求められることはほとんどなかった。実際、オールド・トラッフォードでアストン・ヴィラと4-4で引き分けた後の月曜日、キャリックと選手たちはキャリントンに姿を見せなかった。

コンディション強化へスタッフ体制を刷新

こうした厳しい身体面の基準を徹底するため、ポチェッティーノ監督は長男セバスティアーノを専門のフィットネスコーチとしてクラブに迎える。セバスティアーノは、チャーリー・オーウェンらが所属する既存のコンディショニング部門に加わる。オーウェンは7年以上前にアカデミーから昇格し、キャリック、エリック・テン・ハーグ、オーレ・グンナー・スールシャール、ルベン・アモリムの下で働いてきた。

信頼を置くコンディショニングの専門家を迎える手法は、アモリム監督が以前に取ったものと重なる。ポルトガル人指揮官のアモリムはオールド・トラッフォードでの在任中、フィットネスの専門家パウロ・ベレイラを招いた。ただ、ベレイラは1月にアモリムとともにクラブを去り、その後ミラノで再びアモリムと合流している。

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アルデルヴァイレルト、選手たちに過酷な要求を警告

ポチェッティーノ監督の下で5シーズンにわたりプレーした元トッテナムDFのトビー・アルデルヴァイレルトは、期待に応えられていないユナイテッドの選手たちに、就任直後から衝撃を受ける覚悟をするよう警告した。「まず、彼は私たちを非常に鍛え上げた。プレシーズンは過酷だった」と、アルデルヴァイレルトは『BBC』に語った。「彼が望むのは、積極的に前へ出て相手にプレッシャーをかけ、高いラインを保ち、非常にダイナミックにプレーすることだ。そのためには走らなければならない」

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アルデルヴァイレルトは、ポチェッティーノ監督が練習場で毎日「100％」を要求すると強調し、選手たちはすぐに「違うレベル」を感じるはずだと語った。また、チャンピオンズリーグ準決勝でトッテナムがアヤックスに0-3でリードを許していた際、ハーフタイムにポチェッティーノ監督が伝えた言葉も振り返った。「彼はただこう言った。『フィジカルで戦い、闘志を見せるんだ。1点取れば試合に戻れる。何だって可能だと信じろ』」

選手を欠く中、リヴァプールとの大一番が迫る

要求の厳しい手法を浸透させ始めるにあたり、ポチェッティーノ監督は早くも選手の招集状況という課題に直面している。今週は複数の選手が代表に招集されてユナイテッドのトップチームは人数を欠いており、キャリントンで選手全員と接する時間が当初は限られる。

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選手たちが代表活動から戻れば、新監督はプレミアリーグでのリヴァプールとの重要な一戦に向けた準備に全力を注ぐことになる。