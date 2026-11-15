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アメリカ代表での職務を終えようとしている中でも、マンチェスター・ユナイテッドの次期監督マウリシオ・ポチェッティーノは、すでに遠く離れた場所からチームに自身の方針を浸透させ始めている。アルゼンチン人指揮官は、クラブの練習文化を直ちに一新するよう早くも指示を出したと報じられている。ここ数カ月、ユナイテッドを悩ませてきたフィットネス面の問題を解決するため、厳格な新体制の基盤を築いているという。

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キャリントンでの試合翌日の休養日を廃止へ

報道元の『ザ・サン』によると、ポチェッティーノ監督はマンチェスター・ユナイテッドの選手たちに与えていた試合翌日の休養日を廃止する。今後は試合翌日にキャリントンへ集合し、チーム全体のフィットネス向上を目的としたリカバリーセッションへの参加が義務付けられる。

この方針は、マイケル・キャリック体制からの大きな転換となる。キャリック体制では、試合直後に選手が練習場へ来ることを求められるケースはまれだった。実際、オールド・トラッフォードでアストン・ヴィラと4-4で引き分けた後の月曜日、キャリックと選手たちはキャリントンに姿を見せなかった。

コンディショニング強化へスタッフ体制を変更

ポチェッティーノ監督は、より厳しいフィジカル面の基準を徹底するため、長男セバスティアーノをフィットネス専門コーチとしてクラブに迎える。セバスティアーノは、既存のコンディショニング部門に加わる。同部門には、7年以上前にアカデミーから昇格し、キャリック、エリック・テン・ハーグ、オーレ・グンナー・スールシャール、ルベン・アモリムの下で働いてきたチャーリー・オーウェンもいる。

信頼するコンディショニングの専門家を招くのは、かつてアモリム監督も取った手法だ。ポルトガル人指揮官はオールド・トラッフォードで指揮を執っていた際、フィットネス専門家のパウロ・ベルレイラを招聘した。ただ、ベルレイラは1月にアモリムとともに退団し、その後ミラノで再び合流している。

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アルデルヴァイレルト、選手たちに過酷な要求を警告

トッテナムでポチェッティーノ監督の下、5シーズンにわたってプレーした元DFトビー・アルデルヴァイレルトは、期待に応えられていないユナイテッドの選手たちに、就任直後から衝撃を受ける覚悟が必要だと警告した。「まず、彼は私たちのフィットネスを大幅に高めた。プレシーズンは過酷だった」とアルデルヴァイレルトは『BBC』に語った。「彼が目指すのは、積極的に仕掛け、相手にプレッシャーをかけ、最終ラインを高く保つ、非常にダイナミックなプレーだ。そのためには走らなければならない」

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アルデルヴァイレルトは、ポチェッティーノ監督が練習場で毎日「100％」を求めると強調し、選手たちはすぐに「違うレベル」を実感すると語った。また、トッテナムがチャンピオンズリーグ準決勝のアヤックス戦で0-3とリードを許して迎えたハーフタイムに、ポチェッティーノ監督が伝えた言葉を振り返った。「彼はただ、『フィジカルの強さを見せて戦うんだ。1点取れば試合に戻れる。何だって可能だと信じろ』と言った」

選手を欠くなか、リヴァプールとの大一番迫る

ポチェッティーノ監督は、要求の厳しい指導法を浸透させ始めるにあたり、早速、選手を集める上での障壁に直面している。今週は複数の選手が代表に招集され、ユナイテッドのトップチームの人数が減っているため、キャリントンでチーム全体と接する時間は当初、限られる。

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選手たちが代表活動から戻れば、新監督はプレミアリーグのリヴァプール戦という重要な一戦に向けた準備に全力を注ぐことになる。