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オールド・トラッフォードで正式に指揮を執る準備を進めるマウリシオ・ポチェッティーノは、新たに率いるマンチェスター・ユナイテッドの弱点を早くも見極めた。チェルシーとトッテナムの元指揮官は、今季開幕から数カ月にわたり大きく苦戦している守備陣を立て直すため、プレミアリーグのライバルクラブから選手を引き抜く構えだと報じられている。

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ポチェッティーノ、守備立て直しへクレイヴン・コテージの主将獲得を狙う

『テレグラフ』によると、1月に移籍市場が再開する際、マンチェスター・ユナイテッドの失点の多い守備陣を補強する意外な候補として、フラムのDFカルヴィン・バッシーが浮上している。先週、マイケル・キャリックの後任に就任したポチェッティーノは、早くもオールド・トラッフォードの陣容を見極め、新たなセンターバックの獲得を最優先事項と考えている。

ただし、26歳のナイジェリア代表を獲得するのは容易ではない。バッシーは今季、フラムの新監督アルバロ・アルベロアからクレイヴン・コテージで主将を任されており、アルベロア監督は主将の残留を強く望んでいる。レンジャーズとアヤックスでプレーした同DFの現行契約は最終年を迎えるが、ウェストロンドンのクラブには契約をさらに12カ月延長するオプションがある。

複数ポジションへの対応力とサイドバック不足がユナイテッドの関心を後押し

バッシーが左サイドバックでも効果的にプレーできることは、戦術上の選択肢を検討するポチェッティーノにとって大きな魅力とみられる。ルーク・ショーは新たな負傷に見舞われ、代役として左サイドに入るディオゴ・ダロトも低調なパフォーマンスが続いている。

複数の役割をこなせるDFを迎えれば、問題を抱える2つのポジションをすぐにカバーできる。同じアルゼンチン出身のリサンドロ・マルティネスもクラブでの将来が不透明な中、ポチェッティーノは安定感と経験豊富な選手層を欠く守備陣に信頼性をもたらしたい考えだ。

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守備崩壊のマンチェスター・ユナイテッド、降格圏に低迷

ユナイテッドは今季の出足で苦しみ、開幕から10試合でわずか勝ち点8の降格圏に沈んでいる。ここまでの19失点を上回るのは、昇格組のイプスウィッチと最下位のクリスタル・パレスだけだ。

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キャリックの指揮体制は、先週末のアストン・ヴィラ戦での混乱した4-4の引き分けによって、事実上立ち行かなくなった。ミスが相次いだこの試合、終盤にはレニー・ヨロとエイデン・ヘブンがセンターバックを組み、ユナイテッドはアディショナルタイムの反撃で勝ち点1を確保する必要があった。

1月の補強を前に、アンフィールドでの厳しい一戦が待つ

ポチェッティーノは来週、リヴァプールとのアウェー戦で初めて指揮を執り、いきなり厳しい試練に直面する。選手層が薄く脆弱な守備陣を抱えて敵地アンフィールドでの一戦を乗り切れるか、アルゼンチン出身の指揮官の組織づくりの手腕が早くも試される。

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冬の移籍市場が開き、バッシーのような獲得候補を追う機会が訪れるまでは、新監督は現有戦力で守備を立て直し、ユナイテッドを下位3チームから引き上げる方法を見つけなければならない。