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マンチェスター・ユナイテッドは、マイケル・キャリックの解任を受け、マウリシオ・ポチェッティーノの新監督就任を正式に発表した。トッテナムとチェルシーの元監督であるポチェッティーノは、アメリカ男子代表での職を離れ、今月中にオールド・トラッフォードで指揮を執る。

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マンチェスター・ユナイテッド、トッテナムの元監督に白羽の矢

54歳のポチェッティーノ監督は、現在プレミアリーグの降格圏に低迷するチームを引き継ぐ。オールド・トラッフォードで2年半の契約を結んだと、『ザ・ミラー』が報じた。マンチェスター・ユナイテッドは木曜日にキャリック監督を解任した後、速やかにポチェッティーノ監督の獲得に動いた。キャリック監督はリーグ戦10試合でわずか1勝という低調な成績に終わり、指揮官としての任期に幕を下ろした。ポチェッティーノ監督はすぐには指揮を執らず、まずはハイチとの2連戦で米国男子代表の職務を終える。

クラブがオールド・トラッフォードへの就任を発表

マンチェスター・ユナイテッドは声明を発表し、アルゼンチン人指揮官の就任時期について「マウリシオ・ポチェッティーノが11月18日付でマンチェスター・ユナイテッド男子チームの監督に就任することで合意した」と説明した。

声明では代表チームを離れる時期についても、「クラブは米国サッカー連盟と、マウリシオおよびスタッフが米国男子代表での職務を終えた後に退任することで合意に達した」と明らかにした。

マンチェスター・ユナイテッドは新監督の戦術面での評価にも触れ、「強度の高い攻撃的なサッカー」を実践してきた実績を称えた。

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キャリック監督が成績不振の責任を負う

今回の監督交代により、数カ月にわたる公の場での憶測に終止符が打たれた。マンチェスター・ユナイテッドは過去にも複数回ポチェッティーノ監督の招聘を試みたが、ジョゼ・モウリーニョ、後にはエリック・テン・ハーグを選び、招聘を見送ったことで知られる。しかし、低迷する2026-27シーズンを立て直すため、ついに招き入れることになった。

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ポチェッティーノ監督の就任により、キャリック監督の時代は正式に幕を閉じる。木曜日の解任について、クラブは声明で「マンチェスター・ユナイテッドは、マイケル・キャリックが男子トップチームの監督を退任したことを発表する」と述べた。

「マイケルは1月にクラブへ復帰し、2025-26シーズンの残り17試合で12勝を挙げ、チームをプレミアリーグ3位に導いた。その期間、リーグで最多の勝ち点を積み上げた」

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「今シーズンの期待外れのスタートを受け、クラブは目標を達成するためには変化が必要だという、極めて難しい結論に至った」

最後にクラブは、退任する指揮官をたたえた。「マイケルはマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであり、これからもそうあり続ける。選手時代と同じように、クラブ復帰後も常に最高水準の献身性とプロ意識を持って行動してきた。昨シーズンのリーダーシップと功績は、いつまでも温かく記憶されるだろう」

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アンフィールドでの厳しい初陣が待つ

ポチェッティーノ監督はいきなり厳しい試練に直面する。米国男子代表での職務を終えた後、イングランドへ渡り、次の日曜日に行われる宿敵リヴァプールとの敵地での初陣に備える。最大の課題は、亀裂の入ったロッカールームに自信を取り戻させるとともに、要求水準の高い自身の戦術を浸透させ、マンチェスター・ユナイテッドをシーズン序盤の残留争いから抜け出させることだ。