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バイエルン・ミュンヘンのマヌエル・ノイアーが、ブンデスリーガのFSVマインツ05とのアウェー戦で再び負傷し、ハーフタイムを待たずに交代を余儀なくされた。

40分、バイエルンは1-1の同点に追いつかれたかに見えた。アミリのFKがヨナタン・ターとノイアーの双方にわずかに触れてファーポストへと飛び、イ・ジェソンが無人のバイエルンゴールにヘディングで押し込んだ。しかし、VARの介入を受けて数分間にわたり確認が行われ、FKの時点で韓国人選手がオフサイドポジションにいたとして、得点は取り消された。

この判定にホームチーム側は抗議し、一部は怒りをあらわにした。タッチライン際で特に激しく抗議したスタッフには、ロベルト・シュレーダー主審からイエローカードが提示された。

相手のゴールの直後、ノイアーは治療を求め、右足のスパイクとソックスを脱いだ。バイエルンの医師らと話し合った後、40歳のノイアーはプレーを続けられないと示され、ヨナス・ウルビヒと交代した（45分）。

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マヌエル・ノイアーは最近、どのような問題を抱えていたのか？

ノイアーは足の腱に刺激症状が出て長期離脱していたが、先週火曜日に復帰したばかりだった。チャンピオンズリーグでのアトレティコ・マドリー戦（アウェー、2-0で勝利）ではフル出場したものの、対応を迫られる場面は少なかった。試合終了後、Amazon Primeで離脱期間について率直に語り、自身にとって何が最もつらかったかを説明した。「痛みだ。間違いなく」と話した。

さらに「毎日、歩くときに痛みがあった。朝起きたときも、今朝もそうだが、また歩くときに痛みがあった」と続けた。腱の刺激症状が、土曜日に痛めた足に生じていたのかどうか、バイエルンは公式には明らかにしていない。

ノイアーにとって、これは記録を打ち立てた試合の残念な結末となった。マインツ戦への出場により、バイエルンでブンデスリーガの試合に出場した史上最年長の選手となり、この記録でベルント・ドレーヤーを上回った。