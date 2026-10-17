ピーター・ボス監督は土曜夜、ADOデン・ハーグ戦で退場となったスフェン・マイナンスの釈明に、意外な反応を見せた。PSVの指揮官は、2-1で喫したまさかの敗戦後、ハンス・クラーイ・ジュニアから、マイナンスが日差しにかなり苦しんでいたと聞かされた。

PSVは土曜午後、早い時間に先制しながらも、敵地でADOデン・ハーグにまさかの敗戦を喫した。マイナンスが21分に見事なゴールで先制したが、43分にはパスカル・ムルダーへの遅れたタックルで2枚目のイエローカードを受けた。

試合後、ボス監督はESPNでクラーイから、マイナンスの何を責めるのかと尋ねられた。「私は普段、責めるような言い方はしない」と答えた指揮官だったが、そのプレーへの見解は明確だった。「愚かな2枚目のイエローカードをもらったと思う」

するとクラーイは、マイナンス本人が試合後に語った意外な説明を伝えた。PSVの攻撃的MFは「ちょうど最後のところで、日差しの中を走っていて……」と話していたという。

ボス監督は、その説明をどう受け止めればよいか一瞬迷ったようだった。「日差しにかなり苦しんでいたって？」と聞き返すと、長い沈黙の後、笑みを浮かべて一言だけ発した。「分かった」

PSVの指揮官はそこで話を切り上げ、マイナンスの釈明についてそれ以上は踏み込まなかった。しかし、長い沈黙と意味ありげな笑みは、直前に2枚目のイエローカードを「愚か」と評していただけに、印象的な反応だった。

退場は結局、ハーフタイム時点で0-1とリードしていたPSVにとって大きな痛手となった。それでもボス監督は、数的不利を敗因にはしなかった。「我々にはもっとできる。11人でもそう思う」と述べ、結果については「だが、いずれにせよADOに負けてはいけない。11人でも、10人でも」と明言した。