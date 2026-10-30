マイケル・デル氏、エヴァートン買収の噂を一笑に付す。資産1830億ポンドの大富豪は端的な6語の返答で、フリードキン・グループからのクラブ買収を否定

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米国のテクノロジー業界の大物マイケル・デル氏は、エヴァートンの現在の過半数株主であるフリードキン・グループからクラブを買収するため、入札を準備しているとの憶測を公に否定した。推定資産1830億ポンドで世界4位の富豪とされるデル氏は水曜日の夜、SNSで自身の家族がエヴァートンの買収を望んでいるとの主張を否定した。

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テクノロジー業界の億万長者、マージーサイドのクラブ買収説を否定

デル・テクノロジーズの最高経営責任者マイケルは、週末に現在のオーナーからプレミアリーグのクラブを買収しようとしていると報じられたことを受け、6語の率直な返答で買収を否定した。オーナー交代を巡る憶測は、今月初めにザ・フリードキン・グループが経営権を握ってから2年足らずで過半数の株式を売却する意向を示したことから浮上した。しかし、この米国人実業家に買収に乗り出す考えはない。

SNSへの投稿で憶測を一蹴

現経営陣の支出不足に対してマージーサイドで不満が高まる中、エヴァートンの経営を巡って不透明感が広がっている。夏には複数の主力選手の売却で得た資金を再投資しなかったとして、サポーターがダン・フリードキンとその経営陣を厳しく批判した。デイヴィッド・モイーズ監督には手薄な選手層が残され、エヴァートンの試合をまだ現地で観戦していないフリードキンには、同じオーナーが保有するローマを優先しているとの批判も向けられた。

ジャーナリストのアラン・ニクソン氏は日曜日に、デル家が買収に向けた動きを検討していると最初に報じた。ただ、その後『グディソン・ニュース』は、そうした動きを阻む現実的な障害を指摘した。

木曜日にはX上で買収の噂が再燃した。ファンアカウントのEFC DAILY（@EFCdaily_）が記者ルイス・スティール氏の名前を挙げ、「世界で4番目の富豪であるマイケル・デルが、エヴァートン買収候補の一人となっている」と投稿したためだ。これに笑い顔の絵文字を添えて直接返信したデルは、こう書いた。「誰がこんな話を思いつくんだ？」

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現オーナーは真剣な買い手を模索

デルが買収を否定したことで、有力な買い手候補が一人消えた。デルはデル・テクノロジーズの株式を40％保有しており、純資産が2.4％増の1826億7000万ポンドとなったことで、最近『フォーブス』の長者番付でグーグル共同創業者のセルゲイ・ブリンを抜いた。デルを上回るのは、アルファベット共同創業者のラリー・ペイジ、アマゾン創業者のジェフ・ベゾス、テスラ最高経営責任者のイーロン・マスクだけだ。

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一方、『デイリー・メール』は水曜日に、ザ・フリードキン・グループが「真剣な」投資家を積極的に探っていると報じた。ファルハド・モシリ氏のオーナー在任末期と同様、エヴァートンのサポーターを長期にわたるオーナー交代騒動に再び巻き込むことを避けたい考えだという。

現時点で明確な最有力候補は浮上していないものの、ニューカッスル・ユナイテッドの元共同オーナー、アマンダ・ステイブリー氏は、イングランドのクラブ経営への復帰が取り沙汰される有力人物の一人だ。ステイブリー氏と夫のメフルダード・ゴドゥーシ氏は2024年にセント・ジェームズ・パークのクラブの保有株式を売却。その後、ステイブリー氏は2年弱前にトッテナム・ホットスパーの買収を申し入れ、最近ではウェストハム・ユナイテッドにおける故デイヴィッド・ゴールド氏の保有株式の購入にも関連付けられていた。

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新たな投資家探しは続く

デルが買収候補から完全に外れた中、ザ・フリードキン・グループはヒル・ディキンソン・スタジアムでの円滑なオーナー交代を目指し、水面下で信頼できる候補者の精査を続ける。落ち着かないサポーターを安心させるには、1月の移籍市場を前に、長期的に関与する新たなオーナーを早急に見つけることが重要になる。一方、モイーズ監督は選手たちの意識をピッチ上での結果に集中させなければならない。