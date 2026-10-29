マイケル・キャリック、最近の批判を受けてもブルーノ・フェルナンデスがマンチェスター・ユナイテッドの主将を続けると明言

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マイケル・キャリック監督は、チームの戦術を批判した後にベンチスタートとなったブルーノ・フェルナンデスが、引き続きマンチェスター・ユナイテッドのキャプテンを務めると明言した。今週、率直に話し合いを行った後、同監督はポルトガル人MFとの間にわだかまりは残っていないと強調した。

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フェルナンデス、ユナイテッドの主将を続投

ポルトガル人MFフェルナンデスにとって波乱の1週間となったが、ユナイテッドのキャプテンマークは引き続き同選手が巻く。キャリック監督は木曜日、練習場でフェルナンデスと率直に話し合った後、この決定を明らかにした。司令塔は日曜日の試合でベンチスタートとなり、チームは期待外れのボーンマス戦で3-0の敗戦を喫した。その少し前には、32歳のフェルナンデスがチームの戦術的なアプローチを公然と批判していた。敵地でのコモ戦で4-1の大敗を喫した直後のことだった。

しかし、キャリック監督はチーム内に永続的な亀裂が生じたとの憶測を、速やかに打ち消した。指揮官は、調子を立て直そうとするチームにとって、主将が今後も欠かせない存在だと強調している。

キャリック監督、クラブに全力を注ぐMFを擁護

ユナイテッドの指揮官は試合前の記者会見で、チームの中心選手を公然と支持した。キャリック監督は、最近の戦術をめぐる意見の相違によって、フェルナンデスのクラブへの長期的な献身が損なわれたわけではないと強調した。

「ブルーノはこのクラブに全力を注いでいる。この件に問題はまったくない。我々は前に進んでいる」とキャリック監督は記者団に説明した。「彼はこのチームにとって重要な選手だ。これまでもずっとそうだったし、これからもそうあり続ける。我々は一丸となって違いを生み出し、物事を正しい方向に進めなければならない」

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主将としての役割に変更なし

フェルナンデスは今季ここまで公式戦11試合で4ゴールを記録し、ユナイテッドにとって重要な存在となっている。直近で大敗が続いたものの、ピッチ上で積極的に声を出してチームを率いてきた実績は、コーチングスタッフから高く評価されている。キャリック監督は、最近のベンチスタートは一時的な措置にすぎず、チーム内の序列を恒久的に変えるものではないと改めて強調した。

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「彼はこのクラブと、状況を改善することに全力を注いでいる」とキャリック監督は語った。「私にとっては何も変わっていない。彼は長年にわたり、多くの試合でチームを見事に率いてきた。これからもそうしてくれるだろう」

チェルシー戦で大きな試練

主将をめぐる問題が公に決着した今、ユナイテッドはピッチ上での苦境に早急に目を向けなければならない。コモ戦、ボーンマス戦と大敗が続いたチームは、立ち直るための好結果を切実に求めている。キャリック監督率いるチームはチェルシーとの対戦に向け、スタンフォード・ブリッジへの厳しい遠征に臨む。