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マンチェスター・ユナイテッドの前監督マイケル・キャリックが、クラブのサポーターに向けて感動的な別れのメッセージを送り、チームを率いる機会を与えられたことへの感謝を表明するとともに、監督としての任務は終わったものの、マンチェスター・ユナイテッドとの絆は変わらず強く残り続けると強調した。

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このメッセージは、アルゼンチン人のマウリシオ・ポチェッティーノが同クラブの新監督に就任したことを受けて発せられ、オールド・トラフォードにおける新たな時代の幕開けを告げるものとなった。

カリックは、「マルカ」紙によると、マンチェスター・ユナイテッドのサポーターに別れを告げるメッセージを送ることにこだわり、その中でクラブとの関係における数々の節目を振り返った。彼はこのクラブで長年にわたり選手として過ごし、その後、指揮官として復帰しチームを率いることになった。

カリックは、自身の経験の中で支えてくれたすべての人々へ感謝の意を表した。サポーターから始まり、コーチングスタッフや関係者、そして選手たちに至るまでである。

カリックは、マンチェスター・ユナイテッドを指揮したことは自身のキャリアにおける大きな栄誉だったと強調し、この機会は多くの人に与えられるものではなく、この組織の一員であることに大きな感謝を感じていると述べた。

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彼は、マンチェスター・ユナイテッドほどの規模のクラブにおける責任は、単に勝利を追い求めることにとどまらず、その歴史や文化、価値観への真の理解と、長年にわたって確立されてきた基準の遵守を必要とするものだと説明し、クラブの特別さは常に自身にとってのインスピレーションの源だったと振り返った。

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前指揮官はメッセージの一部をマンチェスター・ユナイテッドのサポーターに捧げ、彼らを特別で唯一無二の存在と称し、自身の経験の中で最も美しい瞬間は、チームがこの一年に経験した勝利や特別な瞬間に彼らが喜び、心を動かされる姿を見ることだったと述べた。

さらに彼は、彼らから受け取った愛情の一部を返したいと思っていたと付け加え、この愛は決して消えることはなく、どんなに状況が変わろうともサポーターとの関係は続いていくと強調した。

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カリックは、チームがこのところ望んだ結果を出せていなかったことを認めたが、困難な時期にもかかわらずサポーターが支え続けてくれたことへの感謝を表した。

彼は、結果が期待に届かなかった時期に彼らが自分を支えてくれたことは、自身にとって多くを意味していたと説明し、困難な時における忠誠こそがサポーターの真の本質を明らかにするものであり、それが自分が長年このクラブを愛し、結びついてきた理由の一つだと語った。

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また、コーチングスタッフのメンバーにも感謝を述べ、彼らの献身と日々の努力、そして絶え間ない支えを称え、共に働いた期間を通じて彼らがもたらしてくれたものへの感謝を強調した。

さらに、舞台裏で働く人々のことも忘れず、彼らの努力はその大きな重要性にもかかわらず常に十分な注目を集めるわけではないと指摘し、また選手たちには今後の道のりでの成功を願い、自身が責任を担った期間に彼らが尽くしてくれたことへの感謝を示した。

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カリックはメッセージを締めくくるにあたり、マンチェスター・ユナイテッドは今後も自身の人生の確かな一部であり続けると強調し、監督としての任務が終わっても、クラブへの帰属を誇りに思う気持ちは変わらないと述べた。

彼は、スタンドから一人のサポーターとしてチームを支え続け、試合を見守っていくと説明し、ポチェッティーノの指揮の下、次の段階でさらなる成功を収めることを願った。