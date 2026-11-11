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マンチェスター・ユナイテッドの幹部は、悲惨なシーズン序盤を受け、マイケル・キャリックの今後を決めるため、モナコでサー・ジム・ラトクリフ氏と会談している。クラブが降格圏に低迷するなか、キャリック監督は代表活動による中断期間が終わる前に解任される可能性がある。

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マンチェスター・ユナイテッド首脳陣、キャリック監督の去就を協議

『ESPN』によると、マンチェスター・ユナイテッドの幹部は今週、少数株主のラトクリフ氏と会談し、マイケル・キャリック監督の去就について話し合う。45歳の指揮官は、シーズン開幕からの極めて不振な戦いぶりを受け、解任寸前に追い込まれている。

苦戦するチームはここまでリーグ戦でわずか1勝にとどまり、現在はプレミアリーグの降格圏に沈んでいる。クラブ関係者は最終決定はまだ下されていないと強調するものの、キャリック監督が数日中に職を失う可能性は高まっている。

モナコでの会談、アストン・ヴィラ戦の引き分け前から予定

CEOのオマール・ベラダ氏とフットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックス氏が、モナコでの首脳会談にラトクリフ氏とともに参加する。この重要な会談は事前に予定されていたもので、日曜日の混乱したアストン・ヴィラ戦での4-4の引き分けだけを受けて招集されたわけではない。

ただし、キャリック監督の不透明な立場が、今や議題の大部分を占める見通しだ。ベラダ氏とウィルコックス氏は月曜日の事前の内部協議で、すでにこの状況について話し合っている。

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去就をめぐる憶測が強まるなかでも、キャリック監督とコーチングスタッフは火曜日の朝、キャリントンの練習場に戻った。選手の大半がそれぞれの代表チームでの活動に向かう一方、キャリック監督は通常通りの業務を続けている。

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ポチェッティーノ氏と現在フリーの3人が候補に

ラトクリフ氏がキャリック監督の交代を求めるベラダ氏とウィルコックス氏の提案を支持した場合に備え、クラブは実績ある指導者の有力候補リストを作成している。マウリシオ・ポチェッティーノ氏、エディ・ハウ氏、ユリアン・ナーゲルスマン氏、アントニオ・コンテ氏はいずれも、オールド・トラッフォードで後任に就く候補に挙がっている。ハウ氏、ナーゲルスマン氏、コンテ氏はいずれも現在フリーで、ユナイテッド首脳陣にとって接触しやすい候補だ。

元イプスウィッチ・タウン監督のキーラン・マッケナ氏も、2024年に監督職の面接を受けており、クラブ内部には今なお同氏を評価する声がある。ただし、ユナイテッドがプレミアリーグで深刻な状況に置かれていることから、残留争いを託すために若手の新進気鋭の指導者を狙う可能性は極めて低い。

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ポチェッティーノ氏の契約条項が道を開く、リヴァプール戦を前に

ポチェッティーノ氏はマンチェスター・ユナイテッド首脳陣にとって、特に興味深い選択肢だ。54歳の指揮官は8月にアメリカ代表との契約を延長したが、その契約には、指定された欧州のクラブチームとの交渉を認める条項が含まれていると報じられている。

オールド・トラッフォードの監督職が正式に空席となれば、元トッテナム監督は強い関心を示すとみられている。ユナイテッド首脳陣には、今後の重大な決断を下すまでの時間が迫っている。キャリック監督が解任される場合、現在の代表ウィークを終えてチームが試合に戻る前に交代が行われる見通しだ。ユナイテッドは11月22日、リヴァプールとの対戦に向けてアンフィールドへ乗り込む。