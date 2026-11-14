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木曜日にオールド・トラフォードでの職を解かれたマイケル・キャリックは、マンチェスター・ユナイテッドのサポーターに深い感謝の意を示した。45歳のキャリックがクラブの成功を願う心のこもった声明を発表したのは、マウリシオ・ポチェッティーノが正式な後任として発表されるわずか数時間前だった。

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キャリック、オールド・トラッフォードを去る

キャリックは木曜日に監督職を解かれた後、ユナイテッドのサポーターに心のこもったメッセージを送った。45歳のキャリックは、プレミアリーグ開幕からの低迷を受けて解任された。クラブは順位表で危うい18位に沈んでいる。

5月に新たな2年契約を結んだものの、成績の急激な悪化を受け、クラブ首脳陣は即座に動いた。リーグ戦10試合でわずか1勝という結果は、看過できなかった。その結果、トッテナムの元指揮官ポチェッティーノについて、キャリックの正式な後任に就くことが金曜午後、速やかに発表された。

サポーターとの特別な絆

チームは最近、調子を落としていたが、スタジアムに足を運ぶサポーターは在任中を通じてキャリックを強く支持し続けた。オールド・トラッフォードのファンは、ベンチではなく、期待に応えられない選手たちに大きな不満を向けることが多かった。キャリック前監督は、金曜日に公表した長文の声明で、この揺るぎない支えに言及した。

キャリックは「サポーターの皆さんに心から感謝を伝えたい。皆さんは特別で、めったにいない存在だ」と記した。「最近、結果を残せていないことは分かっている。それでも皆さんは、背を向けるのが一番簡単だったはずの時にも、私に愛情と支えだけを示してくれた。それは1勝や2勝よりも大きな意味がある。それこそが皆さんらしさだ」

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ユナイテッドの文化を理解する

キャリックはルベン・アモリムの退任を受け、1月に暫定監督としてオールド・トラッフォードに復帰した。昨季はチームを見事な戦いへと導き、マンチェスター・ユナイテッドをプレミアリーグ3位に押し上げた。この実績によって正式契約を勝ち取り、それまで分裂していたロッカールームの立て直しにも貢献した。キャリックはその職責の重さを振り返り、この役割に伴う、クラブの歴史ゆえの特別な要求について語った。

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「結局のところ、最高を目指さなければならない。だが、守り、尊重すべき文化や価値観、行動規範がある」と説明した。「無視できない伝統と歴史を持つ、唯一無二のフットボールクラブだ」

「マンチェスター・ユナイテッドの成功だけを願っている。これからは皆さんと一緒に、ピッチの外から見守り、選手たちを応援する」

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ポチェッティーノに後を託す

キャリックが正式に退いたことで、オールド・トラッフォードの関心は間近に迫るポチェッティーノの就任に完全に移っている。新たに就任するアルゼンチン人監督には、才能豊かなチームを直ちに降格圏から脱出させ、行き詰まったプレミアリーグでの戦いを立て直す任務が課される。