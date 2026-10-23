マイケル・キャリックは金曜午後、マンチェスター・ユナイテッド対ボーンマス戦を前にした記者会見で、感情を込めて語った。記者から質問が出るよりも先に、自ら話し始めた。

マンチェスター・ユナイテッドは今季、厳しいスタートを切った。直近11試合でわずか2勝にとどまり、プレミアリーグで13位につけている。水曜日にはチャンピオンズリーグでコモに1－4で敗れた。

そのため、マンチェスター・ユナイテッドの監督としてのキャリックの立場には圧力がかかっている。複数の英メディアによると、現時点ではクラブの信頼を得ているものの、水面下ではすでに後任候補の検討が進められている。

記者会見でキャリックはすぐに口を開いた。「今日は私から始めます。まず、いくつか話しておきたいことがあります。大事なことだと思うからです。最近、私たちはうまくいっていません。それは明らかだと思います。ですから、今置かれている状況を全面的に受け入れています。この5カ月間には、比較的成功を収めた時期もありました。私が目にしたことや、チームとして示したことの多くに満足していた時期です」と切り出した。

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「最近のパフォーマンスは十分ではありません。それは明らかです。私たちは本当に満足できない時期にいます。水曜日は悪い夜でした（コモに1－4で敗戦、編集部注）。さまざまな理由で悪い夜となり、とてもつらかったです。私たちがあのようにプレーし、試合があのように進むのを見るのは、私にとってもつらいことでした。試合後にも言ったように、あのようなプレーは到底受け入れられません」と、英国人指揮官は目に見えて感情をあらわにしながら語った。

「サポーターはこのクラブにとって、非常に重要な存在です。水曜日に私たちを応援するため、時間とお金をかけて駆けつけてくれたサポーターが、試合後に私たち全員と同じ思いを抱いているのを見るのは、私にとってつらい瞬間でした。それは明らかです」と、感情をにじませながら続けた。

「私の責任は、このクラブとサポーターを代表し、私たちが示すチームのあり方によってサポーターが誇りに思えるようなチームをピッチに送り出すことです。最近は、いくつかの試合でそこから外れてしまいました。そのことは十分に認識していますし、必ず対処します。私たち全員がそれを認識することが重要だと思います。少なくとも私は認識しています」と、合計6分に及んだ話の前半を締めくくった。

マンチェスター・ユナイテッドには日曜午後、立て直しを図るチャンスがある。オールド・トラッフォードにボーンマスを迎える。試合は15時開始予定だ。