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マイケル・キャリック監督は、試合後にオールド・トラッフォードを一周したのはマンチェスター・ユナイテッドのサポーターへの感傷的な別れの挨拶ではないと強く否定した。一方で、批判にさらされる同監督は、ホームでボーンマスに0-3の屈辱的な敗戦を喫し、公式戦の未勝利が8試合に伸びたことを受け、クラブでの長期的な将来についてはまったく分からないと率直に認めた。

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高まる重圧について

マンチェスター・ユナイテッドは日曜日、ボーンマスに0-3で大敗し、危機的状況に陥っている。この敗戦で、チームは8試合勝利から遠ざかっている。キャリックは『スカイ・スポーツ』に対し、自身の立場を巡る憶測について語った。

「厳しい状況だ。それから目を背けることはできない。今後どうなるのか、次に何が起きるのか、正直なところ私にも分からない」とキャリックは述べた。「私は常にクラブのために全力を尽くすし、それは今も変わらない。この仕事を愛しているし、責任も感じている。今後を見守るしかない」

別れのあいさつを否定

試合終了後、キャリックはピッチを一周し、惨敗にもかかわらず自身の名前を歌ったサポーターに拍手を送った。しかし、それが別れのあいさつだったとの見方はすぐに否定した。

「私にとって、あれは別れのあいさつではなかった。複雑な気持ちだ。選手たちのことを思っている。彼らは苦しい時期を過ごしている。私たちにできることもあるが、状況が悪い方向に進んでしまうこともある。選手たちは今、それを感じている。サポーターがあのように応えてくれたことにも複雑な思いがある。サポーターとのつながりを感じられるのは、複雑な気持ちだ。気持ちを整理するには少し時間がかかるだろうが、彼らの声援には心から感謝している。これが私たちの置かれた状況であり、結果もパフォーマンスも十分ではなかった」

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落胆に包まれたロッカールーム

マンチェスター・ユナイテッドは、そのわずか数日前にチャンピオンズリーグでコモに1-4で大敗しており、ボーンマス戦の結果は厳しい1週間を締めくくるものとなった。キャリックは、これらの結果がチームに大きな打撃を与えていると認めた。「試合の終わり方はつらいものだった。選手たちにとって厳しい一日だったし、私たちは少し動揺した状態で試合に臨んだ。それはピッチ上でも感じられた」と語った。

「選手たちは本当に傷ついている。少なくとも、私が話した選手たちはそうだ。落胆する姿を見るのはつらいが、受け入れなければならない。今、私たちはそういう状況にある」

マンチェスター・ユナイテッドの今後は？

マンチェスター・ユナイテッドは8月以降、ホームでのリーグ戦に勝利しておらず、今後の試合が重要な分岐点となる可能性がある。クラブ首脳陣には、次の重要なプレミアリーグの試合を前に、キャリックの続投について明確な決断を下すよう強い圧力がかかっている。



