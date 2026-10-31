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マイケル・キャリックは、土曜日にスタンフォード・ブリッジでチェルシーに0-2で敗れ、降格圏に転落する危機に立たされたマンチェスター・ユナイテッドに「前進し続ける」よう求めた。ユナイテッドは前半に立て続けにチャンスを作ったが決め切れず、後半にモーガン・ロジャーズがゴールを決め、リサンドロ・マルティネスは2枚目のイエローカードで退場となった。

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キャリック、降格圏転落への懸念を一蹴

ユナイテッドは降格圏との勝ち点差がわずか1の状態でこの一戦に臨んだと『マンチェスター・イブニング・ニュース』は報じた。他の試合の結果次第では、その日のうちに順位を追い抜かれる可能性もあった。この見通しについて、キャリックは「前に進み、試合に勝ち続けなければならない。ただそれだけだ」と語った。

「今ここで私が何を説明しても、状況は変わらない。前に進んで試合に勝たなければならない。ただそれだけだ」。順位が下位3チームに落ちることへの抵抗感はあるかと問われると、「私にはない」と答えた。

チェルシー、決定機を逃したユナイテッドをスタンフォード・ブリッジで下す

ユナイテッドは好調な立ち上がりを見せ、前半に立て続けにチャンスを作ったが、得点には結びつけられず、59分にチェルシーのロジャースがゴールを決めた。さらにマルティネスがウェスレイ・フォファナとの接触で2枚目のイエローカードを提示されると、コール・パーマーのPKはGKセンネ・ラメンスが手で触れたものの、ゴールに入った。

「前半は、ここしばらくで最も良いプレーができたと思う」とキャリックは記者会見で語った。決定機を生かせなかったことについては、「そういうものだ」と続けた。「試合の流れは変わるし、それに対処しなければならない。うまくいっているときに結果につなげなければならない。今の我々のような状況が続いていると、こういうことが起きる。それを物語っている」

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キャリック、マルティネスの退場判定には確信持てず

キャリックは、チームが前半に大きな脅威となっていたと感じていた。「危険な攻撃ができていたし、流動的で、良いチームに見えた。先ほども言ったように、本当に脅威になっていた。作り出したチャンスやスペースを考えれば、1点か2点、もしかすると3点取れていたかもしれないし、取るべきだった。それから試合が我々の手を離れていった」とキャリックは語った。「いくつかの判定については映像を見返していないので、（退場が妥当だったか）分からない。彼が接触したのは確かで、主審はあの判定を下したが、試合の大きな局面だった。後半は試合をコントロールできなくなった。そこは対処しなければならない」

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「試合中に逆境に立たされることはあるし、もっとうまく対応しなければならない。前半はあれほど良い状態だったのだから。前半と後半は、いくつかの点でこれ以上ないほど対照的だった」。レッドカードについては「試合を大きく左右した。あの段階で2点目を奪われ、1人を失ったことは、間違いなく大きな影響を及ぼした」と付け加えた。

キャリックとユナイテッドの今後は？

ユナイテッドは最後の30分間を10人で戦い、反撃できなかった。キャリックは、苦境を脱するには好調な時間帯を得点につなげなければならないと分かっている。

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「そこから抜け出す唯一の方法は、チャンスを生かして流れを変え、一時的に不利になっても試合に食らいつくことだ」と語った。「我々にはチャンスがあったが生かせず、流れが相手に傾いたときには、試合を崩しすぎてしまった」