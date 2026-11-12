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マンチェスター・ユナイテッドは、プレミアリーグの新シーズンで極めて期待外れのスタートを切ったことを受け、マイケル・キャリック監督を正式に解任した。昨季はチームを3位に導いたものの、クラブ首脳陣は現在掲げる目標を達成するには監督交代が必要だと非情な決断を下した。

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キャリック、トップチーム監督を退任

マンチェスター・ユナイテッドは、マイケル・キャリックが男子トップチームの監督を退任したことを正式に発表した。退任の背景には、今季の期待を大きく下回るスタートがある。マンチェスター・ユナイテッドは今季、プレミアリーグ10試合でわずか1勝。最下位クリスタル・パレスと勝ち点1差の降格圏に沈んでいる。

過去に成功を収めたキャリックだが、クラブは直ちに方針を変える必要があると判断した。取締役会は、マンチェスター・ユナイテッドが今季の高い目標を達成するためには、キャリックの解任が必要との結論に至った。

取締役会、苦渋の決断

マンチェスター・ユナイテッドは声明を発表し、監督交代に至った理由を説明した。クラブは、元選手のキャリックと袂を分かつことは極めて難しい決断だったと認めている。

声明にはこう記されている。「マンチェスター・ユナイテッドは、マイケル・キャリックが男子トップチームの監督を退任したことを発表します。マイケルは1月にクラブに復帰し、2025/26シーズンの残り17試合で12勝を挙げてチームをプレミアリーグ3位に導きました。この期間に獲得した勝ち点はリーグ最多でした」

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「今季の期待を下回るスタートを受け、クラブは目標を達成するために変化が必要だという、極めて難しい結論に至りました」

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これからもクラブのレジェンド

袂を分かったものの、クラブはキャリックが今後もマンチェスター・ユナイテッドの歴史の一部であり、クラブのレジェンドであると強調している。選手時代には10年以上にわたりユナイテッドでプレーし、チャンピオンズリーグ優勝1回、プレミアリーグ優勝5回を含む計18タイトルをオールド・トラッフォードのファンにもたらした。

声明はさらにこう続く。「マイケルはマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであり、これからもそうあり続けます。選手時代と同じように、クラブ復帰後も常に最高水準の献身とプロ意識を持って行動してくれました。昨季の彼のリーダーシップと功績は、いつまでも好意的に記憶されるでしょう。クラブはできる限り早く正式な後任を任命する考えです」

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クラブ、正式な後任の早期任命目指す

焦点は今、マンチェスター・ユナイテッドの次期監督に移っている。クラブ首脳陣は今季が完全に頓挫する事態を避けるため、迅速に動かなければならない。

オールド・トラッフォードの監督の座を巡っては、ユリアン・ナーゲルスマン、エディ・ハウ、アントニオ・コンテらの名前が挙がっている。一方、報道によれば、米国男子代表監督のマウリシオ・ポチェッティーノが、キャリックの後任の最有力候補とみられている。