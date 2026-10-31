共有 GOALをGoogleでフォロー

マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、チームが8試合勝利なしという惨憺たる状況に陥る中、クラブ内部で「耳の痛い事実」を互いに伝え合ったと認めた。キャリック監督は、今週末のチェルシーとの厳しいアウェー戦を皮切りに結果を好転させるよう、強いプレッシャーにさらされている。

広告

オールド・トラッフォードに迫る危機

マンチェスター・ユナイテッドの不振にあえぐシーズンは、先週日曜日にホームでボーンマスに0-3の完敗を喫し、さらに深刻な局面を迎えた。そのわずか4日前には、チャンピオンズリーグでイタリア勢として新たに参戦したコモに敵地で1-4と屈辱的な敗戦を喫していた。ユナイテッドは今季リーグ戦でわずか1勝しか挙げておらず、1988-89シーズン以来最悪の不振に陥っている。

最高経営責任者のオマル・ベラダ氏やスポーツディレクターのジェイソン・ウィルコックス氏を含むクラブ首脳陣は、今夏の戦力補強が不十分だったとして厳しい批判にさらされている。批判が強まり、ユナイテッドが1986年以来最悪のリーグ戦開幕を記録する中でも、幹部らはキャリック監督に対し、当面は指揮を執り続けると伝えている。

舞台裏で交わされた率直な話し合い

危機に正面から向き合うキャリック監督は、クラブのあらゆる立場の人々の間で率直な話し合いが行われたことを認めた。

「はっきりしている」と、45歳の指揮官は記者団に語った。「私と選手たちの間であれ、私とジェイソン、オマル、あるいはオーナーとの間であれ、いつも和やかで気持ちのいい話し合いになるわけではない。時には厳しい現実を率直に伝え合う。それが前に進むために必要なことだ。前に進むために必要なことは何でもする」

広告 広告

ユナイテッドの指揮官は、苦境にある時こそ選手からの意見が重要であることも強調した。「我々は常に、チームの力を最大限に引き出せると思うことをしている」と続けた。「適切なタイミングで特定の選手と話すこともある。それは普通のことだ。だからこそ、ロッカールームにリーダーを求めるなら、ある事柄について意見を聞きたいと思うし、実際にそうする時もある。それでいい。まったく問題はない。必ずしもその意見に賛成するという意味ではないが、意見を聞くことには何の問題もない。そして、我々は同じ方向に進んでいく」

Related Topics

次の試合 CHE プレミアリーグ 08:30 MUN 視聴する

自信を取り戻そうとする不安定なチーム

チームの構造的な問題に加え、キャリック監督は選手たちが深刻な自信不足に苦しんでいると考えている。また、かつてのチームメイトであるギャリー・ネヴィル氏が、ユナイテッドの一部選手は睡眠や私生活に関してプロ意識を欠く行動を取っていると示唆したことも退けた。そうした問題に気づいていたかと問われると、キャリック監督は「いや、気づいていない。ガズはいろいろなことを言うからね」ときっぱり答えた。

周囲の騒ぎにもかかわらず、指揮官はピッチ上の状況を急速に好転させられると楽観視している。「自信というものは、スポーツの魅力だ」とキャリック監督は語った。「自分たちを信じる気持ちや、自分自身を信じる気持ち、その自信の度合いを左右する大きな要素だ。パフォーマンスの水準に関しては、ほかの何よりも重要と言っていい。

広告

「だが、自信の素晴らしいところは、試合中の一瞬の出来事や一つのプレー、1勝、一つの結果で、すぐに戻ってくることだ。我々は以前にもそれを見ている。数カ月前にも見た。自信はすぐに戻り得る。だからこそ努力を続け、自信を取り戻すきっかけはいつもすぐ近くにあり、可能性にも手が届くと信じ続けられる。

「もちろん、試合に勝てず、良いプレーもできていないと感じれば、自信のなさは自然と忍び寄ってくる。大切なのは、心の奥にある信念を保ち、それが自分の中にあり、実現できると知っておくことだ。

広告

「今の我々はまさにそういう状況にある。全員にとって流れを変える何かが必要だ。感覚を変え、我々自身が自信を取り戻さなければならない。チームも、サポーターも、もう一度信じる気持ちを取り戻す必要がある。どれほど遠くにあるように見えても、決してそこまで遠くはない」

迫るスタンフォード・ブリッジでの大一番

ユナイテッドは土曜日、チェルシーと対戦するためスタンフォード・ブリッジに乗り込む。キャリック監督には直ちにチームを立て直すことが求められる。ロンドン西部で好結果を収めることは、低迷するリーグ戦を立て直すためだけでなく、指揮官が職を守るためにも極めて重要だ。

広告

再び大敗すれば、ユナイテッドの経営陣は思い切った決断を迫られる可能性がある。サポーターの不満がますます高まり、チームが順位表の下位に沈む中、土曜日の一戦はキャリック監督がオールド・トラッフォードで指揮を執り続けられるかどうかを左右する。