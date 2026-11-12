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マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は今日、解任されるとの報道が相次ぐ中、練習のためキャリントンに到着した。新たなプレミアリーグのシーズンでクラブが悲惨なスタートを切ったことを受け、イングランド人指揮官の後任にはマウリシオ・ポチェッティーノが有力視されている。

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キャリックに迫る解任の時

キャリックはまもなくユナイテッドから解任されると、ベン・ジェイコブズが報じている。45歳の監督は今朝、練習に姿を見せたが、解任はもはや避けられない情勢だ。マンチェスター・ユナイテッドは国内シーズンで1986年以来最悪のスタートを切った。リーグ戦最初の10試合でわずか1勝にとどまり、現在はプレミアリーグの降格圏に沈んでいる。

クラブ首脳陣は、現在のプロジェクトにしびれを切らしたようだ。ポチェッティーノが後任に就くとの見方が広がっている。

キャリントンで迎える運命の日

自身の去就を巡る強い重圧と憶測の中でも、キャリックは徹底してプロとしての姿勢を貫いてきた。クラブ上層部が水面下で退任に向けた手続きを進める一方、普段どおり練習場に姿を見せ、トップチームの指揮を執っている。

ジェイコブズ記者の続報によると、元MFは今日、解任を正式に通告されるという。クラブはポチェッティーノへの指揮権移行に向けた準備を完全に整えている。

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現コーチングスタッフが置かれた厳しい状況は明らかだ。サム・コーエンは、窮地に立つマンチェスター・ユナイテッドの指揮官にとって、今日が「審判の日」だと表現している。

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オールド・トラッフォードでの賭けは失敗に

比較的経験の浅いキャリックを正式監督に任命した際、ユナイテッドは大きな賭けに出ていると分かっていたはずだ。昨シーズン、ルベン・アモリムの退任後に暫定監督を務めたキャリックは、当初、首脳陣に好印象を与えていた。

しかし、正式監督への昇格は、結果的にあまりにも難しいものだった。深刻な危機の中、要求の厳しいこの職務によって、トップチームでの監督経験の乏しさが露呈した。キャリックは、2018年から2021年まで指揮したオーレ・グンナー・スールシャールに続き、サー・アレックス・ファーガソン退任後にクラブが頼った2人目の元選手だ。

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ポチェッティーノ、ユナイテッド監督就任へ準備

キャリックの退任に関する公式発表は、近く行われると伝えられている。首脳陣はシーズンが完全に崩壊するのを防ぐため、その任期を正式に終える用意ができている。

ポチェッティーノのような経験豊富で実績のある監督を迎えることは、分裂したロッカールームを安定させるための正しい一手と見られている。新監督には直ちに、チームを降格圏から脱出させる任務が課される。