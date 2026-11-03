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マンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリックの後任候補としてアストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督をオールド・トラッフォードに引き抜こうとすれば、大きな障害に直面する可能性がある。ユナイテッドの首脳陣はこのスペイン人指揮官を高く評価しているが、エメリ監督はウェスト・ミッドランズのクラブで広範な権限を持っており、移籍の実現は難しい。

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マンチェスター・ユナイテッド、スペイン人指揮官を高く評価

『TEAMtalk』によると、ユナイテッドはキャリックと袂を分かつ場合、元アーセナル、パリ・サンジェルマン指揮官のエメリを有力候補とみている。クラブは公にはかつて所属したMFのキャリックを支持しているものの、オールド・トラッフォードの幹部は水面下で後任候補のリスト作成を進めている。ただし、ヴィラはエメリの引き留めに強い意欲を示しており、ヴィラ・パークを離れるよう説得するのは難しい見通しだ。

全権掌握がミッドランズでの成功の礎に

スペイン人指揮官のエメリはバーミンガムでの数年間を通じ、クラブのフットボール部門全体で大きな権限を確立。ヴィラを継続的にトップ4を争い、ヨーロッパリーグを制するチームへと変貌させた。その裁量の大きさは成功の鍵となってきた。ウェスト・ミッドランズのクラブ幹部が、エメリの手法と意思決定を全面的に支持してきたためだ。

同報道は、欧州の名門クラブで再び指揮を執る機会をエメリが断るのは難しいだろうと指摘する。特に、PSGとアーセナルでの過去の指揮は、望んだタイトルや満足感を得られないまま終わった。ただし、オールド・トラッフォードで指揮を執るとなれば、現在とは大きく異なる経営体制の下で働くことになる。ヴィラで現在持つような広範な権限は与えられないため、影響力が小さくなることが、契約成立への大きな障害とみられている。

有力候補を巡りクラブ幹部の意見が割れる

エメリがマンチェスターで権限の縮小を受け入れるかという問題に加え、オールド・トラッフォードでの内部協議では、監督職を巡る別の有力候補2人も浮上している。スペイン人指揮官は引き続き高く評価されているものの、クラブの幹部の間では現在、誰を第一候補とするかで意見が分かれている。

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フットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスは、チームを立て直すために元ニューカッスル・ユナイテッド監督のエディ・ハウの招へいを支持しているとみられる。一方、リクルート部門のディレクターであるクリストファー・ヴィヴェルは元ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンの招へいを推している。これにより、就任可能な両指揮官はヴィラの指揮官と並び、クラブの最有力候補となっている。

代表戦による中断期間に監督交代の可能性

キャリックは当面指揮を執り続けるものの、水面下での準備は、間もなく訪れる11月の代表戦による中断期間中に監督交代が起きる可能性を示している。それまでにユナイテッドはチャンピオンズリーグのローマ戦を戦い、続いてオールド・トラッフォードでエメリ率いるヴィラとのプレミアリーグのホーム戦に臨まなければならない。この2試合がキャリックの去就を決定づける可能性がある。