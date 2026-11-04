共有 GOALをGoogleでフォロー

マンチェスター・ユナイテッドの少数株主であるイネオスは、オールド・トラフォードで指揮を執るマイケル・キャリック監督の去就を巡る議論が激しさを増すなか、FCローザンヌ・スポルトの監督解任を承認した。ジム・ラトクリフ卿の化学企業は火曜日、低迷するスイスのクラブを率いてわずか5カ月のルカ・エルスナー監督と袂を分かった。

広告

スイスのクラブが監督を解任

ローザンヌ・スポルトが44歳の指揮官エルスナーの退任を発表したのは火曜日。不振のスタートでスイス・スーパーリーグ最下位に沈んだことを受けての決定だ。6月1日に就任したエルスナー監督は、リーグ戦最初の12試合で8敗を喫し、国内カップ戦でも2試合を指揮した。今回の退任は、ラトクリフがスポーツ事業を整理するため、ローザンヌとフランスのクラブであるニースをともに売却対象とした直後のことだ。

公式声明で双方合意による退任を発表

ローザンヌ・スポルトは監督交代を公式声明で発表し、次のように述べた。「現在の競技面の状況について十分に話し合った結果、FCローザンヌ・スポルトとルカ・エルスナーは、双方合意の上で協力関係を終えることになりました」

「6月1日にローザンヌの監督に就任したルカ・エルスナーは、ブラク・スーパーリーグの12試合とスイス・カップの2ラウンドでトップチームを指揮しました。FCローザンヌ・スポルトは、就任以来ルカ・エルスナーが示してきたプロ意識と献身を強調したいと思います」

「彼は高い基準と専門知識、そしてチームを成長させたいという絶え間ない意欲を持って、クラブのプロジェクトに力を尽くしました。彼の体系的なアプローチと手法は、コーチングスタッフの成長にも貢献しました」

広告 広告

「こうした貢献はクラブに多くをもたらしました。クラブは今後もその成果を土台に歩みを進めます。一方で、プロサッカーでは結果が極めて重要です。現在の競技面の状況を踏まえ、協力関係を今終えることがFCローザンヌ・スポルトにとって最善の決断だと、すべての当事者が合意しました」

Related Topics

オールド・トラッフォードでオーナーへの抗議

イネオスが欧州の他地域で複数クラブの運営を縮小する中、英国の億万長者であるラトクリフのサッカー事業における主な関心は、依然としてユナイテッドに向けられている。同クラブでは、キャリックの立場が危うくなっている。安定感を欠く戦いが続き、プレミアリーグ17位に低迷しているためだ。

しかし、クラブ首脳陣が監督交代を検討する中、サポーターはラトクリフとグレイザー家にも激しい怒りを向けている。火曜日夜に行われたローマとのチャンピオンズリーグのホーム戦では、ストレトフォード・エンドのファンが21分に緑と金色の風船をピッチへ投げ込み、プレーを中断させた。オーナーへの抗議のチャントも響いた。その時点ですでにホームチームは0-2とリードを許しており、ハーフタイムにはブーイングを浴びながらピッチを後にした。

広告

欧州の舞台での逆転勝利で敗退への懸念が和らぐ

前半45分間は険悪な雰囲気だったが、ユナイテッドは後半に反撃し、3-2の勝利を収めた。ブルーノ・フェルナンデスのPKとマテウス・クーニャの2得点による逆転劇だった。この勝ち点3によって、ユナイテッドがチャンピオンズリーグのリーグフェーズで敗退圏となる下位12チームに入る危険性は低下した。それでもキャリックは、エルスナーと同じ運命をたどらないために、国内での成績を早急に改善しなければならない。