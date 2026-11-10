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マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督が解任の危機に直面している。プレミアリーグでの悲惨なシーズン序盤の戦いにより、クラブは残留争いを強いられている。オールド・トラッフォードの首脳陣は、チーム再建に向けた最優先候補として、アメリカ代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督を挙げていると報じられている。

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キャリック、オールド・トラッフォードで解任の危機

キャリックは、プレミアリーグのシーズンで歴史的に低調なスタートを切ったことを受け、ユナイテッドから解任される寸前にある。悲惨な結果が続き、クラブが降格圏に沈んだことに、オールド・トラッフォードの首脳陣は強い危機感を抱いている。

リーグ戦10試合でわずか1勝にとどまり、ユナイテッドは最下位と勝ち点1差という危険な位置にいる。当初はキャリックが深刻な不振を立て直せるとの期待もあったが、クラブ幹部はシーズンを救うには監督交代が必要だと認めている。

ポチェッティーノが最優先候補に

クラブがキャリックとの決別に向けて準備を進める中、アメリカ代表監督のポチェッティーノが後任の明確な最有力候補に浮上したと、ESPNが報じている。同報道によると、54歳のポチェッティーノには、苦境にあるチームを危機から脱出させるために必要なプレミアリーグでの経験と強い個性があるという。

過去にユナイテッドの監督職を巡って3度面接を受けたポチェッティーノは、8月に米国サッカー連盟との契約を延長した。ただし、報道によると、現行契約には740万ポンドの契約解除条項があり、ユナイテッドが同監督を迎えるには、この条項を行使する必要がある。

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欧州舞台への切符獲得から一転、衝撃の低迷

現在の危機は、夏に2年契約を結んだばかりのキャリックにとって、驚くべき転落を意味する。45歳のキャリックは1月に暫定監督として就任した当初、好印象を与え、マンチェスター・ユナイテッドをチャンピオンズリーグ出場権獲得に導いていた。

しかし、今季のパフォーマンスと結果の大幅な悪化に、クラブ首脳陣は衝撃を受けている。ユリアン・ナーゲルスマン、エディ・ハウ、キーラン・マッケナといったほかの候補を支持する声もクラブの経営陣にはあるが、焦点は引き続きポチェッティーノに強く当てられている。

ユナイテッドの今後は？

キャリックには先月、不振に歯止めをかけるための猶予が与えられたが、直近4試合でわずか1勝という結果を受け、その立場はますます厳しくなっている。共同会長のジョエル・グレイザーと少数株主のジム・ラトクリフが率いる首脳陣は、今後数日間で次の対応を決めるための協議を続ける。