移籍情報に詳しい ファブリツィオ・ロマーノによると、元ドイツ代表監督は、現在も職にあるマイケル・キャリックの後任候補では、もはやなさそうだ。少なくとも土曜午後のチェルシーFC戦までは、レッドデビルズの首脳陣はキャリックを続投させる考えだ。ただ、キャリックが「最後の一戦」となるブルーズ戦に敗れれば、別の人物を指揮官に据えようとする動きがあるという。

ロマーノはウナイ・エメリの名前も挙げている。ナーゲルスマンとは異なり、スペイン人指揮官はクラブと契約を結んでいるため、合意に至った場合には違約金が必要になる。「アストン・ヴィラはエメリと何としても続けたいと考えている。エメリはプロジェクトに100％関わっており、選手に関すること、戦術、戦略のすべてを決めている」とロマーノは語った。

さらに、ここ数日ではニューカッスルの元監督エディ・ハウと、現在フリーのアントニオ・コンテも、キャリックの後任候補として繰り返し名前が挙がっている。

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マンチェスター・ユナイテッドの今季のスタートは？

クラブ史上最悪のシーズンスタートを切ったマンチェスター・ユナイテッドは、プレミアリーグで9試合を終えて勝ち点わずか7の16位にいる。レッドデビルズは公式戦で8試合連続勝利がない。最後に勝ち点3を手にしたのは、9月中旬のチャンピオンズリーグ、サバフFK戦での4-0の勝利だった。

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一方、ナーゲルスマンはドイツ代表監督を退任しており、就任が可能な状況にある。バイエルン・ミュンヘンの元監督でもあるナーゲルスマンは、アメリカ、カナダ、メキシコで開催されたワールドカップで早期敗退を喫した後、ドイツ代表監督を辞任した。後任にはユルゲン・クロップが就いた。

マンチェスター・ユナイテッドは長年にわたりトップへの返り咲きを目指してきたが、実現できず、その間に次々と監督を使い潰してきた。英国の多くの専門家は、1月から指揮を執り、2028年まで契約を結んでいるキャリックの時間も、まもなく尽きるとみている。