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11試合で2勝、リーグ13位、そしてコモでの屈辱的な敗戦。解任となれば、INEOSは現実的な候補としてナーゲルスマン、ハウ、コンテの3人をリストアップしていると報じられている。騒ぎを数字で検証する。

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ユリアン・ナーゲルスマン：期待と疑問が同居する構想

オールド・トラッフォードは、善意の試みが実を結ばずに終わる場所になりつつある。数字は紛れもなく厳しい。11試合でわずか2勝、順位は13位。コモでは1-4の大敗を喫し、7試合連続で勝利がない。さらに、主将は現在の戦術への疑問を公に口にした。マイケル・キャリック監督は今のところ経営陣の支持を維持しているが、INEOSは代替案を積極的に探している。『The Telegraph』によると、ユリアン・ナーゲルスマンがその第一候補だ。すでに意向を打診され、本人も就任に前向きだと報じられている。ドイツ代表のワールドカップ敗退以降は無所属で、招へいに補償金も必要ない。

データから見れば、ナーゲルスマンを推す理由は明確だ。ユナイテッドのシュート数はリーグ最多の138本だが、得点はわずか10。敵陣アタッキングサードでのボール奪取も1試合平均わずか3回にとどまる。対照的に、ナーゲルスマンが率いた2021-22シーズンのバイエルンは、同部門でブンデスリーガ最多となる1試合平均7.6回を記録した。さらに、2020-21シーズンに率いたライプツィヒは平均ボール保持率60％を記録しながら、被シュート数と失点数がともにリーグ最少だった。ただし、懸念材料も確かにある。パラグアイとのPK戦に敗れたワールドカップのベスト32敗退、EURO2024準々決勝での敗戦、そしてバイエルンのロッカールームで摩擦があったとの根強いうわさだ。ライプツィヒ時代のナーゲルスマンを迎えられるなら、またとない人選となる。だが、精彩を欠く姿なら、高くつく新たな試みに終わる。

エディ・ハウ：堅実な備え

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ナーゲルスマンが賭けだとすれば、エディ・ハウは最も堅実な備えだ。主要な意思決定者の間では、今も強い支持を得ていると報じられている。夏にニューカッスルを離れて以来、無所属のハウはすでに他からの打診を断っており、マンチェスター行きには前向きだとみられる。その経歴は、チーム再建の成功の連続と言っていい。ボーンマスをリーグ2からプレミアリーグまで導き、その後は降格の危機にあったニューカッスルを、チャンピオンズリーグ出場権を2度獲得するチームに変えた。その過程では、ウェンブリーでリヴァプールを破り、70年ぶりの主要タイトルももたらした。華やかさはないが、地道な仕事ぶりには確かな実績がある。

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ハウが評価される理由は、ユナイテッドの現在の弱点を見ると分かる。リーグ戦わずか7試合で10失点を喫し、無失点試合は一度もない。自陣ペナルティーエリア内から許すシュートは、1試合平均8.1本という憂慮すべき数字だ。一方、2022-23シーズンに4位となったハウのニューカッスルは、14試合で無失点を達成し、自陣ペナルティーエリア内からの被シュートを1試合平均6.4本に抑えた。重要なのは、敵陣アタッキングサードでのボール奪取も1試合平均5.3回を記録し、ユナイテッドの3.0回を上回る点だ。ハウの手法は、通常は比較的厳格な4-3-3を土台に、ハイプレスと堅固な守備を両立させる。ただ、戦術面でどこまで到達できるかは未知数だ。ハウがチームを安定させることは間違いないだろうが、夏に十分な補強がなされなかった陣容には、落ち着きをもたらすだけでは足りないかもしれない。

アントニオ・コンテ：爆発寸前の選択肢

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そして、予測の難しい候補がいる。57歳のアントニオ・コンテは、チェルシー、ナポリ、インテル、ユヴェントスでリーグ優勝を果たした実績を持つ。特筆すべきは、9月にこのポストへの就任を自ら申し出ていたことだ。イタリアの報道によれば、協議は水曜深夜まで続いたという。ユナイテッドのためなら、シーズン途中の就任は引き受けないという自身の原則を破る可能性さえうかがわせる。ただし、その要求は大きい。移籍市場での全面的な裁量と、チーム編成への大きな発言権だ。それでも、低迷するチームを立て直してきた実績には説得力がある。10位に終わったチェルシーを引き継ぐと、就任1年目に30勝、勝ち点93を積み上げて優勝したことはよく知られている。

直近のナポリでの仕事も、短期間での変貌を物語る。2023-24シーズンを10位で終えたチームは、コンテの下で2024-25シーズンに優勝。失点はわずか27、無失点試合は19に上り、シーズンを通じて相手に許した決定機はわずか30回だった。対するユナイテッドは、リーグ戦わずか7試合ですでに14回の決定機を許している。さらに、コンテが好む3バックは、アモリムが残した陣容にも完璧に合うだろう。ただし、最大のリスクはコンテ自身にあり、この点を巡る報道は大きく食い違う。『La Repubblica』は協議が進行中だと主張する一方、『The Telegraph』は、対立を招きやすい性格と短期間で退任を繰り返してきた経歴から、ユナイテッドが関心を弱めたと伝えている。また、ファブリツィオ・ロマーノは何らかの合意に達したとの主張を全面的に否定した。コンテなら守備を素早く立て直すだろう。だが、チーム全体の主導権を求める人物でもある。そして、彼の下で結束に亀裂が入れば、一気に崩壊しかねない。

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結論：誰に指揮を託すべきか

さまざまなうわさが飛び交っているものの、候補者は見出しから受ける印象ほど多くない。ファビアン・ヒュルツェラー監督率いるブライトンは、敵陣アタッキングサードでのボール奪取がリーグ最多の51回、1試合平均7.3回を記録している。しかし、33歳の指揮官は退団しない意向を固めたと報じられている。一方、候補者リストに残るウナイ・エメリ監督は、2029年までアストン・ヴィラとの契約で固く結ばれている。そうなると、この仕事に前向きだと報じられている無所属の候補は3人だけだ。ナーゲルスマンは最も大きな可能性を秘め、ハウはリスクが最も低い。コンテは最速の立て直しを期待できる一方、最大の混乱を招く恐れもある。今のところ、キャリック監督には自身の力を証明するための重要な4試合、ボーンマス、チェルシー、ローマ、アストン・ヴィラとの対戦が残されている。その去就の最終決定権はジェイソン・ウィルコックスが握っていると報じられている。

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では、誰に指揮を託すべきか。数字が示すユナイテッドの病は二つある。迫力を欠くプレスと、決定機を許すペナルティーエリア内の守備だ。ナーゲルスマンは主に前者に、コンテは後者に対処する。ハウなら双方にある程度の改善をもたらすだろう。賭ける価値があるのはナーゲルスマンに思える。クラブは統制と組織力を切実に求めており、彼には優れたプレスと試合を支配してきた実績の両方がある。ただし、選手たちの支持を保てることが条件だ。ハウは堅実な次善策で、コンテは万策尽きた時の最後の手段となる。もちろん、これはすべてキャリック監督が退任することを前提とした話だ。INEOSが最終的に決断を下すまでは、結果ではなく、あくまでうわさにすぎない。