オリーズはDFBポカール2回戦で2得点を挙げた。10分に先制ゴールを決めてバイエルンを1-0とリードさせると、50分にはPKで3-1とした。

このPKでは、マクデブルクのGKドミニク・ライマンを相手に、落ち着いてパネンカを決めた。その後、オリーズはいつものゴールパフォーマンスをせず、コーナーフラッグへ走って十字を切り、満面の笑みを浮かべた。普段はどちらかといえば控えめなフランス人選手にしては、珍しい姿だった。そして明らかにバイエルンのベンチへ向けて指をさすと、ケインも笑顔でそのしぐさに応え、指を左右に振った。2人の間に何らかの取り決めがあったのかなど、このやり取りの真意は水曜日の時点では明らかにならなかった。

ただ、この特別な瞬間の背景には、両攻撃陣にとっての並外れた1週間があったのかもしれない。月曜日にはオリーズとケインがパリでのバロンドール授賞式に出席した。オリーズが9位に入る一方、ケインはレアル・マドリーのキリアン・エンバペとバルセロナのラミン・ヤマルを抑えて受賞した。これによりケインは、1981年のカール＝ハインツ・ルンメニゲ以来、世界最優秀選手に選ばれた初のブンデスリーガ選手となった。

授賞式でケインは明らかに感極まっていた。「ワオ、ワオ、ワオ」。イングランド人選手はステージ上でそう口にすると、少し間を置いた。「言葉がほとんど出てきません。皆さん、ありがとう」。授賞式が故郷のロンドンで開催されたことも、彼にとってこの夜を特別なものにした。「ここロンドンにいることで、すべてが本当に特別なものになりました。今夜の私にとって、いい兆しでした」

33歳のケインは声を震わせ、感情を抑えようとしている様子だった。また、この成功を可能にしてくれたオリーズやチームメイトにも特別な感謝を伝えた。授賞式の映像には、オリーズがケインの受賞を心から喜び、ケインの母親を抱きしめる姿も映っている。

バイエルン：ヴァンサン・コンパニは何の病気なのか？

ケインは、アーセナルとフライブルクとの対戦を含む過密な1週間を過ごした後、マクデブルク戦では休養を与えられ、試合を通してベンチから見守った。バイエルンではオリーズのほか、イスマエル・サイバリ（21分）、アルフォンソ・デイヴィス（70分）、ナサニエル・ブラウン（73分）、ダビド・サントス（90＋3分）が得点した。オリーズは67分にサシャ・ボエとの交代でピッチを退いた。

バイエルンは今回も、病気で不在のヴァンサン・コンパニ監督を欠き、アシスタントコーチのアーロン・ダンクスが代役を務めた。ただ、ベルギー人指揮官については朗報がある。すでに退院しており、病気の正確な診断も確定している。

バイエルンに一息つく時間はほとんどない。土曜日（18時30分）には、ブンデスリーガの伝統の一戦、ボルシア・ドルトムント戦という次の大きな試練が待つ。ドルトムントはバイエルンと勝ち点で並ぶ2位としてミュンヘンに乗り込む。