4月、ノルウェーの権威ある地方紙Stavanger Aftenblad に、ズラトコ・トリピッチについての論評が掲載された。見出しは「バイキングの主将はクソ野郎ではない。彼は、我々が長く求めてきたメンタリティーをまさに体現している」。当時、王者バイキング・スタヴァンゲルは1992年以来となるチャンピオンズリーグ出場を控えていた。「ズラトコ・トリピッチがピッチでやることには、議論の余地がいくらでもある」と論評は続く。「だが、彼の勝者のメンタリティーは、バイキングが欧州での一戦一戦で直面する、あの長く待ち望まれた冷徹さの一部なのだ」

この論評のきっかけは、ノルウェーリーグのバイキング対ヴォレレンガ・オスロという上位対決で起きた出来事だった。熱を帯びた一戦は、バイキングが最後に1-0で辛勝。主将トリピッチは試合終了後、相手ベンチの前で派手に喜び、それに対してヴォレレンガの関係者が大勢で詰め寄った。結果はどうなったか。トリピッチにはイエローカード、ヴォレレンガのセバスティアン・ヤールにはレッドカードが出た。狙い通りだ。そしてノルウェーのサッカー界では、トリピッチは「クソ野郎」なのかという議論が巻き起こった。

いずれにせよ、33歳の左ウイングは、自分はぎりぎり処分を免れる程度に相手を挑発することの達人だ。一方、対戦相手は最後に冷静さを失い、処分を受ける。ヴォレレンガ戦でそうだったように、これまでにも何度となくそうしてきた。そして今回、FCバイエルン戦でも同じことが起きた。トリピッチは試合を通じて、対面するマイケル・オリーセをいら立たせた（ほかのミュンヘンの選手たちもだ）。ついに我慢の限界に達したオリーセはトリピッチの顔にボールを投げつけ、退場処分を受けた。

ズラトコ・トリピッチ、マイケル・オリーセの退場を喜ぶ

スポーツ担当取締役のマックス・エーベルによれば、トリピッチは「嫌な奴のように」プレーしていたという。テレビ解説者のクリストファー・クラマーはこう語った。「私もいずれはトリピッチにうんざりしていただろう。レッドカードが出た瞬間、『気持ちは分かるよ』と思った」

では、トリピッチ本人は何と言うのか。「あれほどの選手が、おそらくいつかバロンドールを獲るであろう選手が、リングダル出身の若者に少しいら立つなんて最高だ。僕はマイケル・オリーセほど速くはない。でも、誰もが持っているわけではない何かが自分にはあると感じている。彼が並外れて得意とすることから意識をそらすことができたとき、彼は最後に冷静さを失い、僕の顔にボールを投げつけた。彼との勝負には勝ったと思う」

実際、トリピッチが勝ったのはオリーセとの個人的な勝負だけではない。それによって試合の流れにも最後の決定的な変化をもたらした。数的優位に立ったバイキングは再び奮起し、90分に3-3の同点に追いついた。初戦でVfBシュトゥットガルトに1-3で敗れていたバイキングは、これで今季のチャンピオンズリーグ初の勝ち点を獲得。今回が1992-93シーズンに続く2度目の出場で、前回は1回戦でFCバルセロナに敗れている。

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ズラトコ・トリピッチ、フュルトで頭蓋冠を骨折、スタヴァンゲルでは「王」に

トリピッチ自身、33歳にして今回が初めてのチャンピオンズリーグ出場だ。クロアチアのリエカで生まれ、ノルウェーで育ち、自らの「バルカンのメンタリティー」によく言及する。キャリアの初期をノルウェーリーグの複数のクラブで過ごし、2015年に22歳でドイツ2部のSpVggグロイター・フュルトへ移籍した。

フュルトでのトリピッチが記憶されているのは、2年半にわたって控え選手だったことよりも、ニュルンベルクのディスコで起きた事件のためだ。乱闘のさなかに高さ4メートルの中二階から転落し、頭蓋冠を骨折した。復帰からほどなくしてフュルトを離れ、モルドバの反政府勢力地域である沿ドニエストルにあるシェリフ・ティラスポリへ移籍した。どこか彼らしい。

トリピッチは2018年からバイキングでプレーしており、その間にトルコのギョズテペに短期間在籍しただけだ。「スタヴァンゲルの王」として敬愛される彼は、いまやクラブ史上、公式戦出場数で5位、得点数で3位、アシスト数では最多を誇る。今季は公式戦28試合で驚異の23アシストを記録。そのうち2アシストはFCバイエルン戦で挙げたものだが、オリーセとの一件でやや注目されずに終わった。

だが、彼のキャリアで最も驚くべき数字は別にある。公式戦436試合で、トリピッチが退場処分を受けたのはわずか1度。これはマイケル・オリーセらと同じ回数だ。ただし、付け加えておくべきことがある。トリピッチは一度、後から2試合の出場停止処分も受けている。2025年8月、ローゼンボリ・トロンハイムとの対戦でアドリアン・ペレイラの首をつかみ、大乱闘を引き起こしたときのことだ。