マイク・メニャン、ボーンマス戦でのレッドカードによる退場を受けACミランのファンに心から謝罪

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ACミランのGKマイク・メニャンが、チームの先のボーンマスへの欧州遠征中に退場処分を受けた物議を醸す出来事について言及した。フランス代表のメニャンはレッドカードを受けたことを深く悔やみ、自身の行動はリーダーとして自らに課している基準にふさわしくなかったと認めた。

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メニャン、退場を悔やむ

翌朝、イングランドの海岸沿いで失意の欧州での一夜を過ごしたミランの正GKメニャンは、自らの行動を振り返った。ボーンマスとの対戦で、メニャンは開始わずか27分で退場となり、騒動の中心に立たされた。相手選手の顔に手を当てる接触行為で一発退場を命じられ、ミランは試合の大半を10人で戦うことになった。

チームにとって厳しい夜となった後、31歳のGKは自身の行動について説明し、ミランのファンに謝罪するためSNSを更新した。『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えたところによると、メニャンは自身の公式SNSに「私の行為は意図的なものではなかった。すべてのGKがそうするように、そしてどの試合でもそうしているように、自分のペナルティーエリア内でスペースを作りたかった。残念ながら、特に私たちを見ている若い観客に悪い手本を示してしまった」と記した。

主将、自身の人柄について説明

Getty Images

メニャンはファウルについて謝罪するだけでなく、クラブ内での自身の評価についても説明したかったようだ。リールに所属していたメニャンは、サン・シーロにやって来て以来、ミランにとって欠かせないリーダーとなった。イングランドの対戦相手との一戦でチームに大きな代償を強いた一時的な判断ミスがあっても、コーチングスタッフやチームメイトとの関係は良好なままだと強調した。

「クラブもスタッフもチームメイトも、私がどんな人間で、どんなキャプテンかを知っている。私の意図を理解しているし、彼らを見捨てたかったわけではない。それ以外については、一部の人々や一部のメディアがする解釈には慣れている」とGKは付け加えた。

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怒りのメニャン、チームバスへ駆け込む

報道によると、試合終了後の雰囲気は冷え込み、メニャンはその夜の出来事に明らかに動揺している様子だった。退場の判定とチームのパフォーマンスに強い不満を抱いたGKは、スタジアムの施設をいち早く後にした一人だった。このすぐさまの退出は、チームで最も影響力のあるベテランの一人にとって、敗戦が精神的にいかに重かったかを物語っている。

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レッドカードを受けた後、メニャンはすぐにロッカールームを出て、チームバスでチームメイトを待った。その行動には深い失望が表れている。こうした振る舞いは、注目度の高い試合でのミスや、不当だと感じる判定を受け止めきれずにいる選手にしばしば見られるものだ。

アモリム、攻撃陣の起用に頭を悩ませる

Getty Images

メニャンの退場に注目が集まる一方、ミランは次のセリエAの試合を前に、選手のコンディションについても大きな懸念を抱えている。チームはウーディネへの遠征に向けて準備を進めており、ルベン・アモリム監督は欧州での敗戦時に迫力を欠いた攻撃陣の解決策を見いださなければならない。週末の戦術的な布陣は、イングランド遠征を欠場した主力選手の出場可否によって大きく変わる可能性がある。

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ミランにとって大きな朗報となり得るのは、ふくらはぎの状態が懸念されていたゴンサロ・ラモスが全体練習に復帰し、試合にも戻れる可能性があることだ。ポルトガル人FWは最近、ザルツブルク戦とアタランタ戦の両方で得点を挙げるなど好調を維持している。ラモスが出場できれば、最近トップチームに起用されても結果を残せずにいる若手フランチェスコ・カマルダへのプレッシャーは和らぐだろう。