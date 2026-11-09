マイク・フェルウェイは月曜日、『デ・テレグラーフ』の『キックオフ』で、ワウト・ウェグホルストからのメッセージを再び読み上げた。アヤックス担当記者のフェルウェイは先日も、FCトゥウェンテのFWがヴァレンタイン・ドリーセンに宛てたメッセージを公開していた。

「メッセージを読み上げる許可は、まだあると思うんだけど」とフェルウェイは切り出した。「『いいよ。広め続けて。人々に届けること、それが今の僕の新しい目標だ。あの方は素晴らしい』」。長身のストライカーは神に言及しているようだ。

「僕はいいことだと思う」と、フェルウェイはウェグホルストの信仰への向き合い方に感心する。一方、ドリーセンは「いや、いいことだって？ 多くのイスラム教徒も、信仰に基づいて同じ使命を担っている。その信仰を世界中に広めなければならない。これも同じだ。僕はまったく賛成できない」と語った。

「イスラム教徒もああやってピッチに入る。それは別に問題ないでしょう？」とフェルウェイが問いかけると、ドリーセンは「だが、ウェグホルストは広めるためにやっていると言っている。ESPNはそのための場を与えるべきではない」と断固とした口調で述べた。

ウェグホルストは日曜日、トゥウェンテ対アヤックスの試合終了直後にも再び周囲を驚かせた。センターサークル付近で祈りをささげ、アムステルダムから訪れたアヤックスのストライカー、トル・アロコダレも一緒に祈った。

フェルウェイは先週も、ウェグホルストからドリーセンに宛てたメッセージを読み上げていた。「エクセルシオール戦で4ゴールを決めたワウト・ウェグホルストに、お祝いを伝えたんだ。すると彼からメッセージが来た。それをどう扱えばいいのか迷った」

「それで、ポッドキャストで紹介してもいいか彼に尋ねた。彼は『ぜひ』と言ってくれた。ワウトはこう言ったんだ。『ヴァレンタインに、今朝彼のために祈ったと伝えて。彼も早く本当の自分を見つけられるといいね。伝えてくれる？』」と、アヤックス担当記者は語った。